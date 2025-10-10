दिवाली के सबसे बड़े स्टार हैं शाहरुख खान, बॉक्स ऑफिस पर खूब बनाए रिकॉर्ड, नंबर वन पर है ये फिल्म

दिल तो पागल है

साल 1997 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'दिल तो पागल है' दिवाली पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस मूवी में शाहरुख खान के अलावा माधुरी दीक्षित व करिश्मा कपूर ,अक्षय कुमार अहम किरदार में थे। इस फिल्म के लिए शाहरुख को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। 9 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने भारत में कुल 59.82 करोड़ रुपये और विदेशों में 12.04 करोड़ की कमाई की थी।