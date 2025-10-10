दिवाली के सबसे बड़े स्टार हैं शाहरुख खान, बॉक्स ऑफिस पर खूब बनाए रिकॉर्ड, नंबर वन पर है ये फिल्म

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। शाहरुख ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। साल 2025 में शाहुरुख की कई धमाकेदार फिल्में आने वाली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान दिवाली पर कई बार बॉक्स ऑफिस पर बम फोड़ चुके हैं। जी हां, शाहरुख की कई फिल्में जो दिवाली पर रिलीज हुई है, उन्होंने जमकर कलेक्शन किया। तो चलिए एक नजर डालते हैं शाहरुख की दिवाली रिलीज फिल्मों पर...
1995 की दिवाली के दौरान रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले शाहरुख खान और काजोल की फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म बन गई। 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 89 करोड़ रुपये और विदेशों में 13.5 करोड़ की कमाई की थी।
साल 1997 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'दिल तो पागल है' दिवाली पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस मूवी में शाहरुख खान के अलावा माधुरी दीक्षित व करिश्मा कपूर ,अक्षय कुमार अहम किरदार में थे। इस फिल्म के लिए शाहरुख को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। 9 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने भारत में कुल 59.82 करोड़ रुपये और विदेशों में 12.04 करोड़ की कमाई की थी।
यशराज फिल्म्स की साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान की 'वीर-जारा' हिट रही थी। 'वीर-जारा' एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने हर किसी का दिल छू लिया था। मूवी में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी अहम किरदार में थे। ओरिजनल रिलीज के बाद भारत में 61 करोड़ और विदेशों में 37 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, री-रिलीज के बाद इसकी कामाई और भी बढ़ी।
साल 2007 में रिलीज हुई 'ओम शांति ओम' शाहरुख के करियर की हिट फिल्मों में से है। इस मूवी ने दीपिका पादुकोण के करियर को एक नई ऊंचाई दी। 40 करोड़ के बजट में बनी 'ओम शांति ओम' ने भारत में 78.16 करोड़ और दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की।
ओम शांति ओम के अलग, 'रा वन' एक ऐसी मूवी थी जो भविष्य के बारे में थी। 'रा वन', दिवाली 2011 में रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के बजट में बनी 'रा वन' ने दुनिया भर में 207 करोड़ से ज्यादा कमाए।
शाहरुख खान की आखिरी दिवाली रिलीज साल 2012 में आई 'जब तक है जान' थी। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह आखिरी फिल्म, लंदन, कश्मीर और लद्दाख में फिल्माई गई बेहद शानदार मूवी थी। इसमें कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा अहम किरदार में थीं। 50 करोड़ के बजट में बनी 'जब तक है जान' ने भारत में 120.87 करोड़ और दुनियाभर में 235 करोड़ से अधिक की कमाई की।