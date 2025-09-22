बॉडी पर टैटू, हाथ में सिगार...'किंग' के सेट से लीक हुआ शाहरुख खान का डैपर लुक, सुहाना भी दे रहीं पापा को टक्कर

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहरुख की 'किंग' के रिलीज का फैंस को लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में एक्टर जबरदस्त एक्शन करते दिखेगे। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है।
लेकिन इसी बीच 'किंग' के सेट से शाहरुख की शूटिंग करती कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिसमें उनका फर्स्ट लुक देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में पहली बार शाहरुख का ऐसा लुक देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा।
डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' के सेट से सामने आई तस्वीरों में शाहरुख खान सफेद स्टाइलिश शर्ट पहने और कैप लगाए दिख रहे हैं।
इस फिल्म के लिए एक्टर ने सीने पर टैटू बनवाया है। साथ ही उनकी ग्रे दाढ़ी भी बढ़ी हुई नजर आ रही है।
वहीं, शाहरुख की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनका डैपर लुक देखने को मिल रहा है। इसमें शॉर्ट हेयरकट, पूरी बॉडी पर टैटू, आंखों पर चश्मा लगाए बाइक पर बैठे एक्टर स्वैग में दिख रहे हैं।
'किंग' में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगे। सुहानी की भी एक तस्वीर लीक हुई है। फोटो में सुहाना ब्राउन ट्यूब टॉप और बेज पैंट में वो काफी कूल नजर आ रही हैं।
अभिषेक बच्चन भी 'किंग' में अहम किरदार में हैं। उनका भी लुक सामने आ चुका है। फोटो में अभिषेक बढ़ी हुई दाढ़ी और ब्लेजर पहने दिख रहे हैं। इन तस्वीरों ने फैंस में एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है।