बॉडी पर टैटू, हाथ में सिगार...'किंग' के सेट से लीक हुआ शाहरुख खान का डैपर लुक, सुहाना भी दे रहीं पापा को टक्कर

'किंग' के सेट से लीक हुआ शाहरुख खान डैपर लुक

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहरुख की 'किंग' के रिलीज का फैंस को लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में एक्टर जबरदस्त एक्शन करते दिखेगे। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है।