द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में पहुंचीं शाहरुख के बेटे आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, टिक गई सबकी नजरें

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वैसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ना तो बात करते हैं और ना ही वह इसको लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनका नाम लारिसा के साथ जुड़ रहा है।

Sushmeeta SemwalThu, 18 Sep 2025 09:33 AM
आर्यन खान और लारिसा

शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का स्पेशल प्रीमियर था बुधवार की शाम जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे। हालांकि एक के लाइमलाइट अपनी ओर ज्यादा खींची और वो थीं आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा।

लारिसा का स्टनिंग लुक

लारिसा ब्लैक कलर की ड्रेस पहने इवेंट में आई थीं जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थीं।

पैपराजी के सामने दिया पोज

उन्होंने पैपराजी के सामने पोज भी दिया। लारिसा के आने से एक बार फिर दोनों के रिलेशन की खबरों को और हवा मिल गई।

शाहरुख का पूरा परिवार

आर्यन का पूरा परिवार भी इस वक्त मौजूद था। आर्यन ने शाहरुख, गौरी, सुहाना, अबराम और अपनी नानी के साथ फोटोज भी क्लिक करवाईं।

आकाश, श्लोका और राधिका

अंबानी परिवार भी इवेंट में पहुंचा था। आकाश अपनी पत्नी श्लोका और अनंत की पत्नी राधिका के साथ पहुंचे। तीनों काफी स्टाइलिश लग रहे थे।

मुकेश और नीता अंबानी

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी साथ में पहुंचे थे। नीता काफी खूबसूरत लग रही थीं।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हॉट कपल में से एक थे। दोनों ने व्हाइट कलर के आउटफिट्स पहने थे।

तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर

तमन्ना भाटिया और शनाया कपूर के ग्लैमरस अवतार ने सबका दिल जीत लिया। तमन्ना ने जहां सिल्वर शाइनी आउटफिट पहना था। वहीं शनाया का ग्रीन आउटफिट भी काफी अच्छा था।

