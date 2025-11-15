शाहरुख से सलमान तक, कोई नहीं तोड़ पाएगा धर्मेंद्र का ये रिकॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं कहलाते बॉलीवुड के हीमैन

1973 में 8 हिट दिए

बता दें कि धर्मेंद्र की साल 1973 में आई कई फिल्में हिट थीं। इसमें 'जुगनू', 'शोले' और 'यादों की बारात' जैसी फिल्मों से एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई है। धर्मेंद्र ने 1973 में करीब 8 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में उन्होंने खुद ही तोड़ दिया।