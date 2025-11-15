शाहरुख से सलमान तक, कोई नहीं तोड़ पाएगा धर्मेंद्र का ये रिकॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं कहलाते बॉलीवुड के हीमैन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की बीते दिनों काफी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, फैंस और परिवार की दुआओं की वजह से वो अब वो रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे आज तक शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान कोई तोड़ नहीं पाया। आइए नजर डालते है इस खास रिपोर्ट पर...
आपको बता दें कि धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में एक अभिनेता के तौर पर लिया जाता है, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं।
जी हां, उनके नाम सबसे ज्यादा हिट देने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 74 से अधिक सफल फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। उनके चाहने वालों का मानना है कि आज का कोई स्टार, धरम जी का ये रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाएगा।
फिर चाहे वो शाहरुख खान हो सलमान खान या फिर रणबीर कपर ही क्यों न? उनके जितनी हिट कोई नहीं दे पाएगा।
बता दें कि धर्मेंद्र की साल 1973 में आई कई फिल्में हिट थीं। इसमें 'जुगनू', 'शोले' और 'यादों की बारात' जैसी फिल्मों से एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई है। धर्मेंद्र ने 1973 में करीब 8 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में उन्होंने खुद ही तोड़ दिया।
धर्मेंद्र ने साल 1987 में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था। रिपोर्ट्स की मानें तो उस साल धर्मेंद्र की 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 9 मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। उन्होंने अपना ही 8 हिट फिल्मों वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
बता दें कि 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र काफी एक्टिव हैं। वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस के साथ भी लगातार जुड़े रहते हैं।