शाहरुख खान ने इस फिल्म को ठुकराया, सलमान ने कहा हां और हाथ लगी बड़ी ब्लॉकबस्टर

शाहरुख खान और सलमान खान

शाहरुख खान और सलमान खान दोनों बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। दोनों ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म भी थी जिसे शाहरुख ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। इतना ही नहीं इस फिल्म से सलमान को भी बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी।