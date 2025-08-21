शाहरुख खान ने इस फिल्म को ठुकराया, सलमान ने कहा हां और हाथ लगी बड़ी ब्लॉकबस्टर

शाहरुख खान और सलमान खान दोनों बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। दोनों ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म भी थी जिसे शाहरुख ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। इतना ही नहीं इस फिल्म से सलमान को भी बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है एक था टाइगर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक था टाइगर फिल्म पहले शाहरुख को ऑफर हुई थी।
हालांकि शाहरुख ने मना कर दिया था जिसके बाद सलमान को यह फिल्म ऑफर हुई। सलमान ने फिल्म की और रिजल्ट तो उसका सबको पता ही है।
वैसे तो खबरें यह भी हैं कि एक था टाइगर के लिए ऋतिक रोशन को भी अप्रोच किया गया था।
एक था टाइगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में 263 करोड़ और वर्ल्डवाइड 320 करोड़ की कमाई की थी।
इस फिल्म के जरिए सलमान और कटरीना ने सालों बाद साथ में काम किया था।
ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रेकअप के बाद दोनों की यह पहली फिल्म थी साथ में।
वहीं यशराज फिल्म्स के साथ यह सलमान की पहली फिल्म थी।