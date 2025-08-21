Shah Rukh Khan Rejected This Movie Later Done By Salman Khan And Movie Become Blockbuster शाहरुख खान ने इस फिल्म को ठुकराया, सलमान ने कहा हां और हाथ लगी बड़ी ब्लॉकबस्टर
शाहरुख खान ने इस फिल्म को ठुकराया, सलमान ने कहा हां और हाथ लगी बड़ी ब्लॉकबस्टर

सलमान खान और शाहरुख खान एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हालांकि दोनों के फैंस के बीच टक्कर होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख ने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था जिसे बाद में सलमान खान ने किया और मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी।

Sushmeeta SemwalThu, 21 Aug 2025 04:01 PM
शाहरुख खान और सलमान खान

शाहरुख खान और सलमान खान दोनों बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। दोनों ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म भी थी जिसे शाहरुख ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। इतना ही नहीं इस फिल्म से सलमान को भी बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी।

एक था टाइगर

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है एक था टाइगर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक था टाइगर फिल्म पहले शाहरुख को ऑफर हुई थी।

शाहरुख ने कर दिया था मना

हालांकि शाहरुख ने मना कर दिया था जिसके बाद सलमान को यह फिल्म ऑफर हुई। सलमान ने फिल्म की और रिजल्ट तो उसका सबको पता ही है।

ऋतिक को भी हुआ था ऑफर

वैसे तो खबरें यह भी हैं कि एक था टाइगर के लिए ऋतिक रोशन को भी अप्रोच किया गया था।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

एक था टाइगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में 263 करोड़ और वर्ल्डवाइड 320 करोड़ की कमाई की थी।

सलमान-कटरीना ने सालों बाद किया साथ काम

इस फिल्म के जरिए सलमान और कटरीना ने सालों बाद साथ में काम किया था।

ब्रेकअप के बाद पहली फिल्म

ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रेकअप के बाद दोनों की यह पहली फिल्म थी साथ में।

यशराज संग सलमान की पहली फिल्म

वहीं यशराज फिल्म्स के साथ यह सलमान की पहली फिल्म थी।

