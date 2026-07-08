किंग होगी शाहरुख खान की सबसे महंगी फिल्म? 450 करोड़ बजट की खबरों के बीच डायरेक्टर ने क्या लिखा

शाहरुख खान की किंग इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म से शाहरुख खान तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे।
फिल्म के इंतजार के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि किंग शाहरुख खान की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 450 करोड़ बताया जा रहा है।
हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बुधवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'गलत'। उन्होंने इसके अलावा ट्वीट में कुछ भी नहीं लिखा। हालांकि, लोग इस ट्वीट को किंग के बजट की खबरों से जोड़कर देख सकते हैं। सिद्धार्थ के ट्वीट से लगता है कि शाहरुख की किंग का बजट 450 करोड़ नहीं है।
शाहरुख खान की अभी तक की रिलीज हुई फिल्मों में जवान उनकी सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ था। वहीं, शाहरुख की दूसरी सबसे महंगी फिल्म पठान मानी जाती है। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ बताया जाता है।
किंग की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान स्टंट और एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्म में कई शानदार वीएफएक्स सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे।
शाहरुख खान की इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारे नजर आएंगे।
इस फिल्म की रिलीज की बात करें तो शाहरुख खान की ये फिल्म इस साल दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है।