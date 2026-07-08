किंग होगी शाहरुख खान की सबसे महंगी फिल्म? 450 करोड़ बजट की खबरों के बीच डायरेक्टर ने क्या लिखा

सिद्धार्थ आनंद ने क्या किया ट्वीट

हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बुधवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'गलत'। उन्होंने इसके अलावा ट्वीट में कुछ भी नहीं लिखा। हालांकि, लोग इस ट्वीट को किंग के बजट की खबरों से जोड़कर देख सकते हैं। सिद्धार्थ के ट्वीट से लगता है कि शाहरुख की किंग का बजट 450 करोड़ नहीं है।