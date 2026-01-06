शाहरुख खान की बेटी सुहाना की दुबई वेकेशन की तस्वीरें हुईं वायरल, इस खास शख्स संग बिता रहीं क्वालिटी टाइम

सुहाना खान

सुहाना ने अपने परिवार के साथ दुबई में नया साल मनाया। सुहाना ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं। सुहाना खान की इन तस्वीरों में एक बार फिर उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिला है। दरअसल, सुहाना खान ने अपनी ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं।