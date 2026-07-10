जिस घर में गौरी के साथ शादी के बाद रहे थे शाहरुख खान, एक्टर ने खरीद ली वो पूरी बिल्डिंग

कई यादें हैं जुड़ी

इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान गौरी ने कहा था, 'हमारा दिल्ली वाला घर लगभग 20 साल पुराना है। कई लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली से हूं और अपनी लाइफ के कई साल मैं वहां रही हूं। यही वजह है कि हमने सोचा कि मेरी मम्मी के घर के पास एक घर लें और डिजाइन करें। बस इसके पीछे यही वजह है कि हमारी यादें एक ही छत के नीचे हों। इतने सालों से हमने खूब ट्रैवल किया है और कई चीजें कलेक्ट की हैं, बच्चों के साथ यादें इकट्ठे की हैं शाहरुख खान और मैंने।'