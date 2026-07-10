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जिस घर में गौरी के साथ शादी के बाद रहे थे शाहरुख खान, एक्टर ने खरीद ली वो पूरी बिल्डिंग

शाहरुख खान और गौरी खान का दिल्ली से पुराना नाता रहा है। अब शाहरुख ने दिल्ली में एक बिल्डिंग खरीद ली है, जानें क्या है उस घर में खास।

Sushmeeta SemwalJul 10, 2026 07:50 pm IST
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शाहरुख खान और गौरी खान

शाहरुख खान अब दिल्ली की उस बिल्डिंग के अकेले मालिक बन गए हैं, जहां उन्होंने अपनी पत्नी गौरी खान के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। दरअसल, साउथ दिल्ली के पॉश पंचशील पार्क इलाके में शाहरुख जो पहले से बेसमेंट और पहली मंजिल के मालिक रहे इस एक्टर ने अब दूसरी और तीसरी मंजिल भी खरीद ली है जिससे पूरी इमारत अब उन्हीं की हो गई है।

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काफी खास है ये घर

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने जो अभी फ्लोर लिया है वो 37 करोड़ का है। शाहरुख और गौरी के लिए यह घर बहुत खास और इमोशनली कनेक्टेड है योंकि 1991 में शादी के बाद यही उनका पहला घर था। इसके बाद एक्टर फिल्मों में अपना फुल-टाइम करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे।

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कितनी है प्रॉपर्टी

यह प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर यार्ड में है और साउथ दिल्ली के सबसे पोर्श इलाके में है।

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3 तरीके से की थी दोनों ने शादी

बता दें कि शाहरुख और गौरी ने 1991 में शादी की थी। दोनों ने 3 तरीके से शादी की थी, कोर्ट मैरिज, ट्रेडिशनल हिंदू शादी और निकाह भी।

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कई यादें हैं जुड़ी

इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान गौरी ने कहा था, 'हमारा दिल्ली वाला घर लगभग 20 साल पुराना है। कई लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली से हूं और अपनी लाइफ के कई साल मैं वहां रही हूं। यही वजह है कि हमने सोचा कि मेरी मम्मी के घर के पास एक घर लें और डिजाइन करें। बस इसके पीछे यही वजह है कि हमारी यादें एक ही छत के नीचे हों। इतने सालों से हमने खूब ट्रैवल किया है और कई चीजें कलेक्ट की हैं, बच्चों के साथ यादें इकट्ठे की हैं शाहरुख खान और मैंने।'

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सबसे फेवरेट कॉर्नर कौनसा है

घर का कौनसा पार्ट उनका फेवरेट है इस पर गौरी ने कहा था, जिस वॉल पर सुहाना के मेकअप ब्रश हैं, आर्यन का बैडमिंटन रैकेट, अबराम का पहला बर्थडे गिफ्ट, शाहरुख का आर्टवर्क, पोस्टकार्ड्स और कुछ खूबसूरत एंटीक जो शाहरुख ने मुझे गिफ्ट दिए थे। मैंने उन सबको एक वॉल पर फ्रेम किया है। यही मेरे घर का फेवरेट कॉर्नर है।

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मन्नत का एरिया और कीमत

शाहरुख के घर मन्नत की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका एरिया 27,000 स्क्वायर फीट है और इसकी कीमत हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ थी पहले, हालांकि अब कितनी है इसको लेकर अपडेट नहीं है।

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शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ

शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अब वह किंग फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान लीड रोल में हैं।

Shah Rukh Khan Gauri Khan
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