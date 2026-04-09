इन एक्टर्स के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, 1 साल में ही फिल्मों से कमाए 2000 करोड़, एक का नाम जान लगेगा झटका

फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज और एक्टर्स कई रिकॉर्ड्स बनाते हैं। बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर भी काफी फोकस रहता है और सब अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं।
अब हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक साल में ही फिल्मों से 2000 करोड़ की कमाई की है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में सिर्फ 3 स्टार्स ही हैं।
इस लिस्ट में पहले नंबर पर शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान की साल 2023 में 3 फिल्में रिलीज हुई थीं और तीनों हिट थीं। पठान, जवान और डंकी की मिलाकर उनका 2685 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन था।
शाहरुख की फिल्म पठान ने 1055 करोड़, जवान ने 1160 करोड़, डंकी ने 455-470 करोड़ तक की कमाई की थी।
दूसरे नंबर का नाम सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर हैं अक्षय खन्ना। अक्षय की फिल्म छावा जिसमें उनके साथ विकी कौशल लीड रोल में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 809 करोड़ कमाए थे।
वहीं दूसरी फिल्म उनकी दिसंबर थी जिसने 1300 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाए थे। इस हिसाब से अक्षय ने साल में 2,109 करोड़ की कमाई की थी।
वैसे तो आमिर खान ने एक ही फिल्म दंगल ने भी 2070 करेड़ की कमाई की है, लेकिन ये कलेक्शन 2 साल का है। पहले फिल्म ने वर्ल्डवाइड 716 करोड़ कमाए थे।
खैर अक्षय के करीब प्रभास और अल्लू अर्जुन हैं। प्रभास की बाहुबली 2 ने 1788.60 करोड़ और पुष्पा 2 ने 1,742.10 करोड़ की कमाई की थी।