इन एक्टर्स के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, 1 साल में ही फिल्मों से कमाए 2000 करोड़, एक का नाम जान लगेगा झटका

शाहरुख खान

अब हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक साल में ही फिल्मों से 2000 करोड़ की कमाई की है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में सिर्फ 3 स्टार्स ही हैं।