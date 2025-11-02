Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजन‘मोहब्बत के जमाने…’, शाहरुख खान के इन फेमस डायलोग्स से पहचान पाएंगे उनकी फिल्मों के नाम

‘मोहब्बत के जमाने…’, शाहरुख खान के इन फेमस डायलोग्स से पहचान पाएंगे उनकी फिल्मों के नाम

Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर हम आपको शाहरुख खान के कुछ फेमस डायलोग्स बता रहे हैं। क्या आप इन डायलोग्स से पहचान पाएंगे उनकी फिल्मों के नाम। 

Harshita PandeySun, 2 Nov 2025 10:21 AM
1/15

शाहरुख खान

शाहरुख खान आज यानी दो नवंबर को अपना बर्थ डे मना रहे हैं। शाहरुख खान के फैंस के लिए इस मौके पर हम एक क्विज लेकर आए हैं। क्या आप शाहरुख के फेमल डायलोग्स से पहचान पाएंगे उनकी फिल्मों के नाम।

2/15

डायलोग: नदी, नदी नहीं जिसमें पानी न हो...

"नदी, नदी नहीं जिसमें पानी न हो...हवा, हवा नहीं जिसमें रवानी न हो...वो शादी, शादी नबीं जिसमें प्रम कहानी न हो।"

3/15

परदेस

शाहरुख खान की परदेस साल 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ महिमा चौधरी नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।

4/15

डायलोग: मोहब्बत के जमाने गुजर गए जनाब...

"मोहब्बत के जमाने गुजर गए जनाब...अब छोटे-मोटी प्यार से ही काम चला लीजिए आप।"

5/15

कभी अलविदा न कहना

कभी अलविदा न कहना साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख के साथ रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।

6/15

डायलोग: मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं...

"मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं...और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली...पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती।"

7/15

मोहब्बतें

मोहब्बतें साल 2000 में रिलजी हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी दिखाई गई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

8/15

डायलोग: मुझे चाहिए एक ऐसी लड़की

"मुझे चाहिए एक ऐसी लड़की, जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाएं।"

9/15

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ काजोल नजर आई थीं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

10/15

डायलोग: याद रखना कि दुनिया के किसी कोने…

"याद रखना कि दुनिया के किसी कोने में कोई खुश है, क्योंकि तुम खुश हो।"

11/15

चलते चलते

चलते चलते साल 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ रानी मुखर्जी नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

12/15

डायलोग: दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं…

"दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती।"

13/15

कभी खुशी कभी गम

कभी खुशी कभी गम साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, काजोल और करीना कपूर जैसे सितारे नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।

14/15

डायलोग: सच्ची मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है...

सच्ची मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है...और जब होती है, तो कोई भगवान या खुदा उसे नाकामयाब नहीं होने देता।

15/15

वीर जारा

वीर जारा साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ प्रीति जिंटा नजर आई थीं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

Shah Rukh Khan