‘मोहब्बत के जमाने…’, शाहरुख खान के इन फेमस डायलोग्स से पहचान पाएंगे उनकी फिल्मों के नाम

डायलोग: दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं…

"दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती।"