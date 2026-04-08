सीरियल तुम से तुम तक की मीरा असल जिंदगी में है काफी फैशनेबल, इन फिल्मों में कर चुकी हैं काम

तुम से तुम तक की मीरा असल जिंदगी में दिखती हैं ऐसी। फिल्मों और टीवी शोज में कर चुकी हैं काम। अब मीरा बन कर रही हैं देश को एंटरटेन।
सीरियल तुम से तुम तक में मीरा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस डॉली चावला अपने किरदार के लिए पसंद की जा रही हैं। हालांकि उनका रोल नेगेटिव है।
डॉली सालों से एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं। उन्हें एकाध फिल्म और टीवी शोज में छोटे किरदारों में देखा गया है। एक्ट्रेस ने मॉडलिंग के बाद इन्हीं किरदारों से पहचान बनाने की कोशिश की थी।
डॉली ने साल 2016 में आई फिल्म गांधीगिरी में एक छोटा सा रोल निभाया था। इसके बाद एश्ले में इन्हें देखा गया। फिल्म लव शव प्यार व्यार में भी नजर आई थीं।
डॉली ने टीवी शो शादी के सियापे, सावधान इंडिया, FIR, क्राइम पट्रोल के भी एकाध एपिसोड में काम किया है। जिंदगी मेरे घर आना, रॉंगलीला, मनघडंत में भी नजर आई। दिल से दिल नाम के वीडियो में भी काम किया।
डॉली को हंगामा टीवी की सीरीज हसरतें में पसंद किया गया। इस सीरीज में एक्ट्रेस ने एक ऐसा किरदार निभाया था जो अपनी ख्वाइश को दबाती हैं।
अब डॉली सीरियल तुम से तुम तक में मीरा नाम का नेगेटिव किरदार निभा रही हैं। सीरियल में उन्हें हमेशा फॉर्मल आउटफिट में ही देखा जाता है। लेकिन असली जिंदगी में डॉली बेहद फैशनेबल हैं।
डॉली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने फैंस के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इन तस्वीरों में उनका एकदम अलग ही रूप नजर आ रहा है।
सीरियल में मीरा अपने बॉस आर्य वर्धन को प्यार करती है। इसलिए वो अनु के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। चल रहे ट्रैक में मीरा अनु की शादी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती दिखेंगी।
डॉली अपने किरदार मीरा के लिए पसंद की जा रही हैं। वो नेगेटिव रोल में भी छा गई हैं। आने वाले एपिसोड में अनु, मीरा और आर्य का ट्रैक दिखाया जाएगा।