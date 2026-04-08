सीरियल तुम से तुम तक की मीरा असल जिंदगी में है काफी फैशनेबल, इन फिल्मों में कर चुकी हैं काम

इन प्रोजेक्ट का रहीं हिस्सा

डॉली ने टीवी शो शादी के सियापे, सावधान इंडिया, FIR, क्राइम पट्रोल के भी एकाध एपिसोड में काम किया है। जिंदगी मेरे घर आना, रॉंगलीला, मनघडंत में भी नजर आई। दिल से दिल नाम के वीडियो में भी काम किया।