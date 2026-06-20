सीरियल ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ के अर्नव, एक्टर बरुन सोबती का घर अंदर से दिखता है ऐसा, पत्नी ने की सजावट

फराह खान ने अपने नए व्लॉग में बरुन सोबती के घर का टूर दिया है। बरुन को हाल में कोहरा 2 में पुलिस ऑफिसर गरुंडी के किरदार में देखा होगा। बरुन का ये घर किसी होटल से कम नहीं है। इस घर में बच्चों के लिए प्ले रूम भी है जिसे देखने के बाद फराह खान भी हैरान थी।
ये बरुन सोबती के घर का लिविंग एरिया है। घर के इस हिस्से को ज्यादा फैंसी आइटम से सजाया नहीं गया है। घर को उनकी पत्नी पश्मीन ने डिज़ाइन और डेकोर किया किया है। पश्मीन ने अपने रिश्ते के बारे में भी ये बताया कि बरुन और वो स्कूल के दिनों से एक दूसरे के साथ हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली।
बरुन सोबती के घर इस हिस्से में सीधे सूरज की रोशनी आती है। घर के इसी हिस्से में फ्रेंड्स और परिवार एक साथ बैठते हैं और क्वालिटी टाइम साथ बिताते है।
ये बरुन के घर की बालकनी है। एक्टर अक्सर अपने परिवार और दोस्तों संगक्वालिटी टाइम बिताते हैं। लेकिन घर में बच्चों की वजह से इस हिस्से को अधिकतर समय बंद रखा जाता होगा।
ये बरुन के दोनों बच्चों का प्ले रूम है। दोनों बच्चे अक्सर यहीं रहते हैं। यहां उनकी 7 साल की बेटी सिफत के लिए प्ले किचन सेट और एक घर है। उनका बेटा मीरा भी यहीं खेलता है।
ये बरुन सोबती के बच्चों का बेडरूम है। यहां बेड के ऊपर दोनों बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। बच्चे अकेले अपने बेड पर सोते हैं।
बरुन की पत्नी ने बताया कि ये उनके घर का गेस्ट बेडरूम है। उनके पेरेंट्स अक्सर दिल्ली जब आते हैं तो इसी रूम में ठहरते हैं। इस रूम में एक स्टडी टेबल भी दी हुई है जिसपर कम भी किया जा सकता है।
ये किचन देखकर तो फराह खान भी खुश हो गई। इस किचन को खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। सब कुछ सेट और सुंदर लग रहा है। यहां बरुन की पत्नी पश्मीन ने फराह के लिए पास्ता बनाया था।
बरुन से मिलने लिए बेंगलुरु से उनकी एक फैन आई थी जिसे फराह खान ने बुलाया था। फैन एक्टर के लिए खास मिठाई गिफ्ट की। ये बरुन की फैन और उनकी पत्नी पश्मीन हैं।