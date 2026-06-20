सीरियल ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ के अर्नव, एक्टर बरुन सोबती का घर अंदर से दिखता है ऐसा, पत्नी ने की सजावट

लीविंग एरिया

ये बरुन सोबती के घर का लिविंग एरिया है। घर के इस हिस्से को ज्यादा फैंसी आइटम से सजाया नहीं गया है। घर को उनकी पत्नी पश्मीन ने डिज़ाइन और डेकोर किया किया है। पश्मीन ने अपने रिश्ते के बारे में भी ये बताया कि बरुन और वो स्कूल के दिनों से एक दूसरे के साथ हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली।