इस सितंबर धमाका करेंगी ये फिल्में, टाइगर श्रॉफ की बागी 4, अक्षय कुमार को टक्कर देंगी इस बड़े डायरेक्टर्स की मूवी

जॉली LLB 3

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली LLB 3 का हाल में टीज़र सामने आया है जिसे देखने के बाद इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म का इंतजार हो रहा है। फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। जॉली LLB 3 में हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अन्नू कपूर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।19 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी।