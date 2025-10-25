अक्टूबर का महीना रहा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भारी, सतीश शाह से असरानी तक; 7 सेलेब्स का हुआ निधन

बॉलीवुड सेलेब्स

एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। सतीश काफी समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे। यह महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी भारी रहा है।