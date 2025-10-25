अक्टूबर का महीना रहा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भारी, सतीश शाह से असरानी तक; 7 सेलेब्स का हुआ निधन

एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। सतीश काफी समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे। यह महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी भारी रहा है।
सतीश से पहले कई स्टार्स हम सबको छोड़कर चले गए हैं वो भी अक्टूबर के महीने में ही।
पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 35 की उम्र में रोड एक्सीडेंट से निधन हो गया था। 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था।
पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर 2025 को हुआ। पंकज का निधन कैंसर से हुआ।
एक्टर असरानी का दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को निधन हुआ था।
सिंगर एक्टर ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। 22 अक्टूबर को वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे।
विज्ञापन जगत के दिग्गज और एड गुरु कहे जाने वाले पद्मश्री पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर को निधन हो गया।
एक्टर और बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह का 9 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया था।