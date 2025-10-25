सतीश शाह ने तीनों खान के साथ किया काम, ये हैं 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

सतीश शाह

सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने टीवी के साथ-साथ फिल्मों में भी काम किया है। हम आपको सतीश शाह की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम है।