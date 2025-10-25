सतीश शाह ने तीनों खान के साथ किया काम, ये हैं 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने टीवी के साथ-साथ फिल्मों में भी काम किया है। हम आपको सतीश शाह की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम है।
लिस्ट में सबसे टॉप पर साल 2011 में आई शाहरुख खान की फिल्म रा वन है। फिल्म में सतीश शाह ने अय्यर का किरदार निभाया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.9 है। फिल्म ने भारत में 113.94 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम है। सतीश शाह ने फिल्म में डायरेक्टर पर्थो रॉय का किरदार निभाया था। फिल्म ने भारत में 78 करोड़ 16 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन हैं। फिल्म में सतीश शाह ने डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म ने भारत में 72 करोड़ 46 लाख 50 हाजर की कमाई की थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है। फिल्म ने भारत में 53 करोड़ 31 लाख 25 हजार की कमाई की थी। फिल्म में सतीश शाह ने अजीत सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर 2014 में आई फिल्म हमशक्ल्स है। सतीश शाह ने फिल्म में वाई एम राज का किरदार निभाया था। फिल्म ने भारत में 52 करोड़ 73 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 1.7 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2006 में आई फिल्म फना है। सतीश शाह ने फिल्म में कर्नल मान सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म ने भारत में 51.87 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है। फिल्म ने भारत में 44 करोड़ 27 लाख 50 हजार की कमाई की थी। सतीश शाह ने ऋतिक रोशन के किरदार के मकानमालिक की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 1999 में आई फिल्म हम साथ-साथ हैं। फिल्म ने भारत में 39 करोड़ 17 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म सतीश शाह ने सोनाली बेंद्रे के पिता की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो है। फिल्म ने भारत में 38.55 करोड़ की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म में सतीश शाह ने करसन भाई पटेल की भूमिका निभाई थी।
