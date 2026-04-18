8 साल, 11 फिल्में और 45.8 M फॉलोअर्स; फिर भी IMDb पर फेल हो रही है ये स्टार किड

सारा की आने वाली फिल्में

सारा अली खान की फिल्म 'पति पत्नी और वो' 15 मई के दिन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी होंगे के पास इस साल कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा उनकी स्पाई-कॉमेडी फिल्म ‘उड़ता तीर’ भी आ रही है। इस फिल्म में भी सारा के साथ आयुष्मान हैं और ये फिल्म 11 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।