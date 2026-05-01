'सपने वर्सेस एवरीवन' वाले अंबरीश वर्मा ने डायरेक्ट की हैं ये सीरीज, 8 से ज्यादा हर शो की IMDb रेटिंग

अंबरीश वर्मा के डायरेक्शन में बनी सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर आई है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आपको उनके डायरेक्शन में बनीं ये तीन सीरीज जरूर देखनी चाहिए।
सपने वर्सेस सपने में अंबरीश वर्मा ने डायरेक्शन के साथ-साथ एक्टिंग भी की है। अंबरीश एक शानदार एक्टर होने के साथ-साथ एक शानदार लेखक और डायरेक्टर भी हैं। आइए जानते हैं अंबरीश के डायरेक्शन में बनीं अन्य सीरीज के बारे में।
साल 2021 में डूड रिलीज हुई थी। इस सीरीज के पहले सीजन को अंबरीश वर्मा ने डायरेक्ट किया है। सीरीज के पहले सीजन में 5 एपिसोड हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। यह एक डिटेक्टिव सीरीज है।
इस सीरीज में धुरंधर के राकेश बेदी, अंबरीश वर्मा, अपूर्वा अरोड़ा और अरुण कुशवाह जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस सीरीज का पहला सीजन आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है जो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर आप देख सकते हैं। सीजन 2 को नील जाधव ने डायरेक्ट किया है।
साल 2022 में एनसीआर डेज रिलीज हुई थी। इस सीरीज की कहानी प्यार और दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। इस सीरीज का एक ही सीजन आया है। सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स हैं। सीरीज को अंबरीश वर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसे आप जी5 पर देख सकते हैं।
इस सीरीज में निखिल विजय, अंबरीश वर्मा, राघविका कोहली, हीर कौर, अंकित भारद्वाज और अरुण कुशवाहा जैसे कलाकार नजर आए हैं।
साल 2023 में मिनी सीरीज द विनिंग सीक्रेट्स रिलीज हुई थी। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। इस सीरीज को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सीरीज में तीन एपिसोड्स हैं।
इस सीरीज की कास्ट की बात करें तो इसमें अभय महाजन, अंजलि बरोट और अंबरीश वर्मा जैसे कलाकार नजर आए हैं।