'सपने वर्सेस एवरीवन' वाले अंबरीश वर्मा ने डायरेक्ट की हैं ये सीरीज, 8 से ज्यादा हर शो की IMDb रेटिंग

डूड की कास्ट

इस सीरीज में धुरंधर के राकेश बेदी, अंबरीश वर्मा, अपूर्वा अरोड़ा और अरुण कुशवाह जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस सीरीज का पहला सीजन आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है जो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर आप देख सकते हैं। सीजन 2 को नील जाधव ने डायरेक्ट किया है।