संजय मिश्रा की पत्नी खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड हसीनाओं की मात, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में संजय ने कॉमेडी से लेकर गंभीर सभी रोल को पर्दे पर जिया है।
संजय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी के बारे में कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं संजय की पत्नी?
वाराणसी के रहने वाले 52 साल के संजय मिश्रा ने दो शादियां की हैं। संजय ने पहली शादी रोशनी अचरेजा से हुई थी।
पहली पत्नी से तलाक के बाद संजय ने दूसरी शादी किरण मिश्रा से की। किरण उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे पिथौरागढ़ नामक एक छोटे से गांव से हैं।
खूबसूरती में किरण किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं। किरण और संजय की अरेंज मैरिज हुई है।
संजय को किरण से शादी के बाद प्यार हुआ। संजय के पिता के निधन के बाद उनकी मां चाहती थी कि संजय एक बार फिर से अपना घर बसाएं।
संजय की सबसे बड़ी फैन उनकी पत्नी किरण ही हैं। जब एक बार उनसे पूछा गया कि उनकी कौन सी फिल्म उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है तो किरण ने कहा वैसे तो सभी, लेकिन कॉमेडी फिल्म फंस गए रे ओबामा उन्हें खास पसंद है। संजय की दो बेटियां हैं, जो बहुत प्यारी हैं।
बता दें कि संजय मिश्रा की शादी पहले 1990 के दशक में रोशनी अचरेजा से हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता नहीं चला और उनका तलाक हो गया।