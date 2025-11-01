संजय मिश्रा की पत्नी खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड हसीनाओं की मात, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर

Hindustan Hindi News
Priti KushwahaSat, 1 Nov 2025 10:38 PM
1/8

संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड हसीनाओं की मात

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में संजय ने कॉमेडी से लेकर गंभीर सभी रोल को पर्दे पर जिया है।

2/8

जानें पर्सनल लाइफ के बारे में

संजय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी के बारे में कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं संजय की पत्नी?

3/8

ये थीं पहली पत्नी

वाराणसी के रहने वाले 52 साल के संजय मिश्रा ने दो शादियां की हैं। संजय ने पहली शादी रोशनी अचरेजा से हुई थी।

4/8

उत्तराखंड की हैं दूसरी पत्नी

पहली पत्नी से तलाक के बाद संजय ने दूसरी शादी किरण मिश्रा से की। किरण उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे पिथौरागढ़ नामक एक छोटे से गांव से हैं।

5/8

बेहद खूबसूरत

खूबसूरती में किरण किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं। किरण और संजय की अरेंज मैरिज हुई है।

6/8

शादी के बाद वाला प्यार

संजय को किरण से शादी के बाद प्यार हुआ। संजय के पिता के निधन के बाद उनकी मां चाहती थी कि संजय एक बार फिर से अपना घर बसाएं।

7/8

पत्नी है सबसे बड़ी फैन

संजय की सबसे बड़ी फैन उनकी पत्नी किरण ही हैं। जब एक बार उनसे पूछा गया कि उनकी कौन सी फिल्म उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है तो किरण ने कहा वैसे तो सभी, लेकिन कॉमेडी फिल्म फंस गए रे ओबामा उन्हें खास पसंद है। संजय की दो बेटियां हैं, जो बहुत प्यारी हैं।

8/8

नहीं चला रोशनी से रिश्ता

बता दें कि संजय मिश्रा की शादी पहले 1990 के दशक में रोशनी अचरेजा से हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता नहीं चला और उनका तलाक हो गया। 