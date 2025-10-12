ये हैं संजय लीला भंसाली की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवीज

गब्बर इज बैक

लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2015 में आई अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक है। फिल्म ने भारत में 86.85 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म संजय लीला भंसाली के बैनर के तहत बनी थी। फिल्म को कृष जगरलामुडी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।