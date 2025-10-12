ये हैं संजय लीला भंसाली की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवीज

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की फिल्मों की कहानी से लेकर सेट्स तक फैंस को खूब पसंद आते हैं। आज हम आपको संजय लीला भंसाली की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर साल 2018 में आई फिल्म पद्मावत है। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 282.28 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी है। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म ने भारत में 183.75 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2012 में आई अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर है। ये फिल्म संजय लीला भंसाली बैनर के तहत बनी थी। फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने भारत में 131.21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2022 में रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म गंगुबाई काठीयावाडी है। फिल्म ने भारत में 126.32 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को 5 नेशनल अवॉर्ड्स मिले थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2013 में आई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म राम लीला है। फिल्म ने भारत में 112.97 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2015 में आई अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक है। फिल्म ने भारत में 86.85 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म संजय लीला भंसाली के बैनर के तहत बनी थी। फिल्म को कृष जगरलामुडी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2014 में आई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम है। फिल्म ने भारत में 61.43 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को ओमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2010 में आई ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म गुजारिश है। फिल्म ने भारत में 29.56 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 1999 में आई ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फिल्म हम दिल चुके सनम है। फिल्म ने भारत में 24.76 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक है। फिल्म ने भारत में 23.18 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।