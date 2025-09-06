संजय दत्त ने इन दो फिल्मों में 14 साल छोटी ऐश्वर्या संग दिए थे इंटीमेट सीन, बुरी तरह हुई थी फ्लॉप, एक में अमिताभ...

संजय दत्त ने इन दो फिल्मों में 14 साल छोटी ऐश्वर्या संग दिए थे इंटीमेट सीन

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पिछले करीब 4 दशक से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अपने करियर में संजय ने कई हिट फिल्में दी हैं। यही नहीं, उन्होंने कई बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी, श्रीदेवी, काजोल संग काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं संजय ने 14 साल छोटी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन संग खूब रोमांस किया था।