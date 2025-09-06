संजय दत्त ने इन दो फिल्मों में 14 साल छोटी ऐश्वर्या संग दिए थे इंटीमेट सीन, बुरी तरह हुई थी फ्लॉप, एक में अमिताभ...

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पिछले करीब 4 दशक से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अपने करियर में संजय ने कई हिट फिल्में दी हैं। यही नहीं, उन्होंने कई बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी, श्रीदेवी, काजोल संग काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं संजय ने 14 साल छोटी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन संग खूब रोमांस किया था।
संजय ने अपने करियर में ऐश्वर्या संग दो फिल्में की हैं। इसमें से एक फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी नहीं निकाल पाई और सुपर फ्लॉप फ्लॉप साबित हुई।
बता दें कि संजय दत्त से उम्र में ऐश्वर्या राय 14 साल छोटी हैं। दोनों ने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'शब्द' में काम किया था। इस फिल्म में दोनों के बीच कुछ इंटीमेट सीन भी देखने को मिले थे।
फिल्म का निर्देशन लीना यादव ने किया था। फिल्म में स्टार्स भी ही बड़े थे, लेकिन इसकी कहानी लोगों को कुछ खास नहीं लगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
बता दें कि 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'शब्द' ने सिर्फ अपने बजट का आधा हिस्सा ही कमाया था
संजय दत्त और ऐश्वर्या राय 'शब्द' से पहले 'हम किसी से कम नहीं' में काम कर चुके हैं। ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी।
'हम किसी से कम नहीं' में संजय दत्त और ऐश्वर्या के अलावा अजय देवगन और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी।
आपको बता दें कि 'हम किसी से कम नहीं' में अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय के भाई का रोल निभाया था। वहीं, अजय और संजय दोनों ही मूवी में ऐश्वर्या के प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक शानदार एक्शन कॉमेडी फिल्म थी।