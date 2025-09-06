Sanjay Dutt gave bold Intimate scenes With Aishwarya Rai work in these two films both flopped badly Amitabh Bachchan संजय दत्त ने इन दो फिल्मों में 14 साल छोटी ऐश्वर्या संग दिए थे इंटीमेट सीन, बुरी तरह हुई थी फ्लॉप, एक में अमिताभ...
क्या आप जानते हैं संजय ने 14 साल छोटी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन संग खूब रोमांस किया था।

Priti KushwahaSat, 6 Sep 2025 07:01 PM
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पिछले करीब 4 दशक से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अपने करियर में संजय ने कई हिट फिल्में दी हैं। यही नहीं, उन्होंने कई बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी, श्रीदेवी, काजोल संग काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं संजय ने 14 साल छोटी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन संग खूब रोमांस किया था।

ये थी वो एक्ट्रेस

संजय ने अपने करियर में ऐश्वर्या संग दो फिल्में की हैं। इसमें से एक फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी नहीं निकाल पाई और सुपर फ्लॉप फ्लॉप साबित हुई।

दोनों के बीच थे कई इंटीमेट सीन

बता दें कि संजय दत्त से उम्र में ऐश्वर्या राय 14 साल छोटी हैं। दोनों ने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'शब्द' में काम किया था। इस फिल्म में दोनों के बीच कुछ इंटीमेट सीन भी देखने को मिले थे।

बुरी तरह हुई फ्लॉप

फिल्म का निर्देशन लीना यादव ने किया था। फिल्म में स्टार्स भी ही बड़े थे, लेकिन इसकी कहानी लोगों को कुछ खास नहीं लगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।

बजट का आधा भी नहीं कमा पाई

बता दें कि 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'शब्द' ने सिर्फ अपने बजट का आधा हिस्सा ही कमाया था

'शब्द' से पहले इसमें किया काम

संजय दत्त और ऐश्वर्या राय 'शब्द' से पहले 'हम किसी से कम नहीं' में काम कर चुके हैं। ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी।

ससुर संग आईं थी नजर

'हम किसी से कम नहीं' में संजय दत्त और ऐश्वर्या के अलावा अजय देवगन और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी।

ऐश्वर्या के भाई बने थे अमिताभ

आपको बता दें कि 'हम किसी से कम नहीं' में अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय के भाई का रोल निभाया था। वहीं, अजय और संजय दोनों ही मूवी में ऐश्वर्या के प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक शानदार एक्शन कॉमेडी फिल्म थी।

