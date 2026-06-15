संचिता उगले की बकेट लिस्ट में थीं ये 7 चीजें, मरने के बाद अधूरी रह गईं एक्ट्रेस की ये ख्वाहिशें

संचिता उगले की अधूरी ख्वाहिशें

'कुमकुम भाग्य' और 'साजन घर' जैसे टीवी शोज का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं रहीं। घटनास्थल से मौजूद जानकारी के आधार पर एक्ट्रेस की मौत की वजह आत्महत्या बताई जा रही है, हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और अन्य पहलुओं को खंगाल रही है। संचिता 30 साल की एक जिंदादिल एक्ट्रेस थीं जिन्होंने अपनी अभी तक की जिंदगी अपने सपनों के नाम की थी। एक्ट्रेस ने अपनी एक बकेट लिस्ट बनाई हुई थी जिन्हें वो धीरे-धीरे पूरा करती जा रही थीं। हालांकि अब उनके गुजर जाने के बाद उनके कई सपने अधूरे रह जाएंगे।