संचिता उगले की बकेट लिस्ट में थीं ये 7 चीजें, मरने के बाद अधूरी रह गईं एक्ट्रेस की ये ख्वाहिशें

'कुमकुम भाग्य' और 'साजन घर' जैसे टीवी शोज का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं रहीं। घटनास्थल से मौजूद जानकारी के आधार पर एक्ट्रेस की मौत की वजह आत्महत्या बताई जा रही है, हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और अन्य पहलुओं को खंगाल रही है। संचिता 30 साल की एक जिंदादिल एक्ट्रेस थीं जिन्होंने अपनी अभी तक की जिंदगी अपने सपनों के नाम की थी। एक्ट्रेस ने अपनी एक बकेट लिस्ट बनाई हुई थी जिन्हें वो धीरे-धीरे पूरा करती जा रही थीं। हालांकि अब उनके गुजर जाने के बाद उनके कई सपने अधूरे रह जाएंगे।
संचिता ने बचपन से ही एक नामचीन एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था। शुरू से ही उन्होंने अपने इस ड्रीम पर फोकस किया था। वह शुरू में दिन के 18 घंटे काम करती थीं। 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी', 'कुमकुम भाग्य' और 'वाघले की दुनिया' समेत उन्होंने कई बड़े शोज में काम करके अपने इस सपने को जिया था। लेकिन उनका सपना एक ऐसा नाम बनने का था, जिसे पूरी दुनिया जाने।
संचिता टीवी को सबसे ऊपर मानती थीं, लेकिन बॉलीवुड में भी वह अपना नाम चमकाना चाहती थीं। विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' में उन्होंने ताराबाई का रोल किया था। हालांकि अभी उन्हें नेशनल फेम बनना बाकी था।
एक्ट्रेस शुरू से ही मनोज बाजपेयी की बड़ी फैन रही हैं। मनोज के साथ काम करना संचिता का सपना था। यह सपना उन्होंने फिल्म 'साइलेंस-2' के जरिए पूरा किया। हालांकि वह और भी फिल्मों में मनोज बाजपेयी के साथ नजर आना चाहती थीं, जो कि नहीं हो सका। संचिता ने कहा था कि बॉलीवुड में लीड रोल हासिल करना उनका आखिरी लक्ष्य होगा।
संचिता को एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर गोवा में स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग जैसे शौक पूरे किए थे। इस पोस्ट के साथ संचिता ने लिखा था- बकेट लिस्ट में एक और टिक मार्क लग गया है। हालांकि और कई ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट थे जो संचिता करना चाहती थीं, लेकिन उनके वो सपने अधूरे रह गए।
संचिता को घूमने का बहुत शौक था, शूटिंग से जब भी वक्त मिलता वह किसी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जातीं। उन्होंने समंदर किनारे दर्जनों फोटोशूट करवाए थे। दुनिया घूमना उनकी बकेट लिस्ट में था और घूमने जाने के लिए उनका बैग हमेशा रेडी रहता। उनका यह सपना भी अधूरा रह गया।
संचिता ने खुद को इतने कम वक्त में इस मुकाम तक लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने एक बार अपनी एक पोस्ट में लिखा था- वयस्क संचिता को तुम पर गर्व है। तुम अपनी खुद की हीरो रही हो। एक्ट्रेस समाज सेवा करना चाहती थीं। उन्हें गुरुद्वारे में सेवा करना बहुत अच्छा लगता था।
संचिता उगले का शव उनके मुंबई से सटे नालासोपारा स्थित घर में मिला। यहां पर वह अपने माता-पिता और बहन के साथ रहा करती थीं। बताया जा रहा है कि रविवार शाम 6.30 से 7 बजे के बीच उन्होंने आत्महत्या कर ली।
बताया जा रहा है कि रविवार की शाम जब उनके घर पर कोई नहीं था तब संचिता ने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और इसमें किसी तरह की साजिशों के कयासों पर छानबीन की जा रही है।