FM पर सुने इस एक गाने से इम्प्रेस हो गए थे समीर अनजान, गीतकार का नाम सुनते ही लगा झटका

मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो

म्यूजिक कंपोजर ललित ने समीर के पूछने पर बताया कि वो गाना उन्होंने ही लिखा है। वो गाना था अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की फिल्म संघर्ष का ‘मुझे रात दिन तुम मुझे चाहती हो’। इस गाने से प्रभावित थे समीर। जबकि ये गाना उन्होंने खुद सालों पहले उस फिल्म के लिए लिखा था।