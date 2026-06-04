संभावना सेठ 45 साल की उम्र में बनीं जुड़वा बच्चों की मां, डिलीवरी देख आंसू नहीं रोक पाईं एक्ट्रेस

45 साल की उम्र में बनीं मां

मां बनने के लिए संभावना सेठ ने काफी दर्द झेला है। उन्होंने बताया था कि कम से कम 8 बार उन्होंने आईवीएफ करवाया था। हालांकि, कोई भी आईवीएफ सफल नहीं रहा। अब 45 साल की उम्र में संभावना को मां बनने का सुख मिला है।