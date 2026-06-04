संभावना सेठ 45 साल की उम्र में बनीं जुड़वा बच्चों की मां, डिलीवरी देख आंसू नहीं रोक पाईं एक्ट्रेस

संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। संभावना सेठ ने फैंस के साथ ये गुड न्यूज अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए शेयर की।
संभावना सेठ सेरोगेसी के जरिए मां बनी हैं। उन्होंने यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने अपने बच्चों की डिलीवरी की वीडियो शेयर की है। बच्चों की डिलवरी देखते हुए संभावना सेठ काफी इमोशनल नजर आईं।
संभावना सेठ ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के जरिए बताया कि उनके घर में एक बेटा और बेटी आए हैं। उन्होंने लिखा उनके घर लक्ष्मी और गणेश दोनों आ गए।
एक तस्वीर में संभावना अपने पति अविनाश के साथ बच्चों को गोद में लिए नजर आ रही हैं। संभावना और अविनाश के चेहरे पर पेरेंट्स बनने की खुशी साफ नजर आ रही है।
एक दूसरी तस्वीर में संभावना काफी इमोशनल नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस खुशी से रोती नजर आ रही हैं। वहीं, उनके पति उन्हें संभालते नजर आ रहे हैं।
संभावना सेठ ने इंस्टा पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- इस साल महादिवाली जल्दी आ गई। लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आ गए। हमारे दिल कृतज्ञता से भरे हुए हैं। हर-हर महादेव।
मां बनने के लिए संभावना सेठ ने काफी दर्द झेला है। उन्होंने बताया था कि कम से कम 8 बार उन्होंने आईवीएफ करवाया था। हालांकि, कोई भी आईवीएफ सफल नहीं रहा। अब 45 साल की उम्र में संभावना को मां बनने का सुख मिला है।