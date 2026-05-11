जीने के हैं चार दिन गाने में इस्तेमाल सलमान खान के पर्सनल तौलिए की हुई थी नीलामी, इतने में बेचा गया

तौलिए की कीमत

TOI ने एक रिपोर्ट के आधार पर बताया था कि फिल्म मुझसे शादी करोगी के गाने 'जीने के हैं चार दिन' में इस्तेमाल किए गए तौलिए की नीलामी हुई थी। सलमान खान के एक फैन ने ये तौलिया 1.42 लाख में खरीदा था, ये नीलामी चैरिटी के लिए की गई थी।