जीने के हैं चार दिन गाने में इस्तेमाल सलमान खान के पर्सनल तौलिए की हुई थी नीलामी, इतने में बेचा गया

साल 2004 में सलमान खान और अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी 'मुझसे शादी करोगी' इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। दो एक्टर की फिल्म को ऑडियंस ने भी खूब ऑयर दिया था।
फिल्म में प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने हिट थे। लेकिन 'जीने के हैं चार दिन' 22 सालों बाद भी पार्टी का हिस्सा है। इस गाने का तौलिए वाला डांस स्टेप खूब वायरल हुआ था।
क्या आप जानते हैं गाने में इस्तेमाल इस तौलिए की नीलामी हुई थी? ये नीलामी एक चैरिटेबल संस्था के लिए की गई थी। नीलामी में आई रकम इसी संस्था को गई थी।
TOI ने एक रिपोर्ट के आधार पर बताया था कि फिल्म मुझसे शादी करोगी के गाने 'जीने के हैं चार दिन' में इस्तेमाल किए गए तौलिए की नीलामी हुई थी। सलमान खान के एक फैन ने ये तौलिया 1.42 लाख में खरीदा था, ये नीलामी चैरिटी के लिए की गई थी।
जीने के हैं चार दिन गाना जबरदस्त हिट हुआ था। इस गाने को समीर अनजान ने लिखा था और गाया था सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। इस फिल्म के गानों के लिए तीन गीतकारों ने गाने लिखे थे।
मुझसे शादी करोगी के लिए समीर ने सिर्फ एक गाना 'जीने के हैं चार दिन' लिखा था जिसे अनु मलिक ने कंपोज़ किया था। फिल्म का गाना 'रब करे', 'मुझसे शादी करोगी', 'आजा सोनिए'' कर दूं कमाल' जलीस शेरवानी ने लिखे थे।
प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गाना 'लाल दुपट्टा'अरुण भैरव ने लिखा था' जीने के हैं चार दिन गाना छोड़ कर बाकी सभी गाने साजिद वाजिद की जोड़ी ने तैयार किया था।