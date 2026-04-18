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लोगों ने लूप पर सुने हैं सलमान खान के ये 7 गाने, आज भी हर पार्टी और रोमांटिक प्लेलिस्ट की जान

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्में ही नहीं, उनके गाने भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। सलमान खान की फिल्मों के गाने चार्टबस्टर हिट साबित हुए हैं। चलिए जानते हैं उनके 7 ऐसे गाने जो सबसे ज्यादा बार सुने गए हैं।

Puneet ParasharApr 18, 2026 02:28 pm IST
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सलमान खान के 7 ऑल टाइम चार्टबस्टर हिट गाने

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का किसी फिल्म में होना उसके हिट होने की गारंटी माना जाता है। सलमान खान की फिल्मों के गानों ने भी जनता का बेशुमार प्यार पाया है। तो चलिए जानते हैं सलमान खान के 7 ऑल टाइम चार्टबस्टर गानों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा सुना गया है और यह लंबे वक्त से लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं।

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दिल दियां गल्लां - टाइगर जिंदा है

'टाइगर जिंदा है' का यह रोमांटिक गाना स्पॉटिफाई की टॉप 7 लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस गाने को करीब 42.4 करोड़ बार सुना जा चुका है। आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट की पहली पसंद बना हुआ है।

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ओ ओ जाने जाना - प्यार किया तो डरना क्या

फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' का यह आइकॉनिक गाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और इसे 13.2 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम किया जा चुका है। यह ट्रैक आज भी हर उम्र के फैंस को की पहली पसंद है और उन्हें नॉस्टैल्जिया फील करा देता है।

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यार ना मिले - किक

फिल्म 'किक' का यह गाना 'यार ना मिले' इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस ट्रैक को फैंस ने स्पॉटिफाई पर 13.5 करोड़ से ज्यादा बार सुना है।

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कैरेक्टर ढीला - रेडी

सलमान खान की फिल्म 'रेडी' का गाना 'कैरेक्टर ढीला' भी उनके सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में शामिल है। इस गाने को अब तक 13.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

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दगाबाज रे - दबंग 2

सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दबंग से सीक्वल 'दबंग 2' का गाना 'दगाबाज रे' करीब 9.5 करोड़ बार सुना गया है। यह गाना सलमान खान के बेहतरीन देसी रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है।

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तू चाहिए - बजरंगी भाईजान

फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का यह प्यारा सा गाना 12.5 करोड़ से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है। इस गाने की सादगी और धुन ने फिल्म की रिलीज के वक्त भी खूब धूम मचाई थी। यह गाना लिस्ट में छठे नंबर पर है।

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सोनी दे नखरे - पार्टनर

फिल्म 'पार्टनर' का 'सोनी दे नखरे' गाना आज भी शादियों और सेलिब्रेशन की जान है। इस चार्टबस्टर गाने को स्पॉटिफाई पर करीब 14.9 करोड़ बार सुना जा चुका है। यह ट्रैक इस लिस्ट में सातवें पायदान पर है।

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