बॉलीवुड के 7 सबसे दमदार गेस्ट अपीयरेंस, थिएटर्स में जमकर बजीं सीटियां और तालियां

बॉलीवुड के सबसे दमदार कैमियो रोल

Bollywood Most Powerful Cameo Roles: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर-2' कैमियो अपीयरेंस की वजह से सुर्खियों में है। अगर प्लेसमेंट सही हो तो, गेस्ट अपीयरेंस फिल्म को जबरदस्त बूस्ट दे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में, जो अपने दमदार गेस्ट अपीयरेंस की वजह से चर्चा में रहीं।