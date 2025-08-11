Salman Khan to Shah Rukh Khan Bollywood Most Powerful Cameo Scenes बॉलीवुड के 7 सबसे दमदार गेस्ट अपीयरेंस, थिएटर्स में जमकर बजीं सीटियां और तालियां
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबॉलीवुड के 7 सबसे दमदार गेस्ट अपीयरेंस, थिएटर्स में जमकर बजीं सीटियां और तालियां

बॉलीवुड के 7 सबसे दमदार गेस्ट अपीयरेंस, थिएटर्स में जमकर बजीं सीटियां और तालियां

Most Powerful Cameo: सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और रणवीर सिंह तक, बॉलीवुड के सबसे दमदार गेस्ट अपीयरेंस जिन पर सिनेमाघरों में जमकर पड़ी थीं सीटियां और तालियां।

Puneet ParasharMon, 11 Aug 2025 10:30 PM
1/8

बॉलीवुड के सबसे दमदार कैमियो रोल

Bollywood Most Powerful Cameo Roles: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर-2' कैमियो अपीयरेंस की वजह से सुर्खियों में है। अगर प्लेसमेंट सही हो तो, गेस्ट अपीयरेंस फिल्म को जबरदस्त बूस्ट दे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में, जो अपने दमदार गेस्ट अपीयरेंस की वजह से चर्चा में रहीं।

2/8

पठान में सलमान खान

फिल्म पठान में सलमान खान के कैमियो ने इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बूस्ट दिया था। शाहरुख खान लंबे वक्त बाद एक्शन मूवी में लौटे थे, और टाइगर के किरदार में सलमान खान की एंट्री ने माहौल जमा दिया था।

3/8

टाइगर-3 में शाहरुख खान

क्योंकि YRF ने स्पायवर्स में सलमान खान (टाइगर) के साथ शाहरुख खान (पठान) को जोड़ दिया था, इसलिए जब सलमान की टाइगर-3 आई, तो इसमें शाहरुख खान पठान के किरदार में नजर आए।

4/8

सिंबा में अजय देवगन

रणवीर सिंह ने जब कॉप यूनिवर्स में बतौर सिंबा एंट्री ली, तो इस मूवी में अजय देवगन का दमदार कैमियो हिट हो गया। अजय देवगन की एंट्री पर फिल्म में खूब तालियां पड़ी थीं।

5/8

पीके मूवी में रणवीर सिंह

फिल्म 'पीके' में रणवीर सिंह का कैमियो रोल था। फिल्म के आखिर में जब वह आमिर खान के साथ नजर आए तो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल पीक पर पहुंच गया।

6/8

'ये जवानी है दीवानी' में माधुरी दीक्षित

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में माधुरी दीक्षित का कैमियो थिएटर्स में तालियां पड़वाने के लिए काफी था। फिल्म को इससे बॉक्स ऑफिस पर भी फायदा मिला।

7/8

डॉन-2 में ऋतिक रोशन

फिल्म डॉन में ऋतिक रोशन का डॉन के अवतार में नजर आना सिनेमाघरों में तालियां पड़वाने के लिए काफी था। जब मास्क के पीछे ऋतिक रोशन नजर आते हैं तो यह सीन लोगों को काफी सरप्राइजिंग लगा था।

8/8

इंग्लिश विंग्लिश में अमिताभ बच्चन

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में जब अचानक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो यह काफी सुकून देने वाला सीन था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया।