सलमान खान की इस एक्ट्रेस की शादी के बाद बर्बाद हुई लाइफ, सगी बहन ने की जिंदगी बर्बाद

एक्टर्स की लाइफ काफी अनप्रिडिक्टिबल होती है। कब कोई अर्श से फर्श तक आ जाए या किसी का ग्राफ कब नीचे से ऊपर हो जाए, पता ही नहीं चलता। अब हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो सलमान खान के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन बाद में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं हुमा खान। हुमा का जन्म पाकिस्तान में 1960 में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पाकिस्तानी फिल्मों में किया। हालांकि हिंदी सिनेमा को लेकर उनका प्यार था वो उन्हें भारत ले आया और यहां उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया।
80 के दशक में हुमा, सलमान खान की दोस्त बन गईं। सलमान के साथ उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया में काम किया। फिल्म में भले ही उनका साइड रोल था, लेकिन उन्हें काफी पसंद किया गया।
हुमा ने इसके बाद सलमान के साख फिल्म हम साथ-साथ हैं में भी काम किया। हालांकि हुमा फिर लाइमलाइट से दूर होने लगीं।
1992 में हुमा ने शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करने का सोचा। हालांकि सालों बाद हुमा को एक बड़ा झटका मिला।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमा के पति ने उन्हें छोड़ दिया और फिर एक्ट्रेस की बहन से शादी कर ली। हुमा ने यह आरोप भी लगाए थे कि दोनों ने उनकी लाइफ की सारी सेविंग्स भी ले ली थी।
हुमा ने फिर एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे बुरे वक्त में उनके दोस्त सलमान खान ने उनकी मदद की। उन्होंने बताया था कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और ऐसे में सलमान उनका सहारा बने।
हुमा ने यह भी बताया था कि सलमान ने उनकी लीगल बैटल के दौरान आर्थिक मदद भी की थी। उन्होंने कहा था कि सलमान की वजह से ही वह आज जिंदा हैं।