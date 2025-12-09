सलमान खान की इस एक्ट्रेस की शादी के बाद बर्बाद हुई लाइफ, सगी बहन ने की जिंदगी बर्बाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस

एक्टर्स की लाइफ काफी अनप्रिडिक्टिबल होती है। कब कोई अर्श से फर्श तक आ जाए या किसी का ग्राफ कब नीचे से ऊपर हो जाए, पता ही नहीं चलता। अब हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो सलमान खान के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन बाद में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी।