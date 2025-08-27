‘प्रेम’ नाम से है सलमान खान का खास कनेक्शन, इसी नाम से सफल रहीं ये 11 फिल्में-पहचानिए

प्रेम रतन धन पायो-प्रेम दिलवाले

आखिरी बार सलमान खान को फिल्म प्रेम रतन धन पायो में प्रेम दिलवाले के किरदार में देखा गया था। फिल्म सफल रही थी। सोनम कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी पसंद की गई। अब उन्हें फिर से प्रेम के किरदार में देखने का इंतजार हो रहा है।