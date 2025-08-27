‘प्रेम’ नाम से है सलमान खान का खास कनेक्शन, इसी नाम से सफल रहीं ये 11 फिल्में-पहचानिए

सलमान खान ने कुल 16 फिल्मों में प्रेम नाम का किरदार निभाया था। इन 16 फिल्मों में से 11 सुपरहिट रहीं। मिलिए फिल्मों के प्रेम से-
सलमान खान के करियर की पहली सफल फिल्म। इस फिल्म में एक्टर ने प्रेम चौधरी का किरदार निभाया था जिसे भाग्यश्री के किरदार सुमन से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के बाद ऑडियंस को प्रेम से प्यार हो गया था।
आमिर खान के साथ फिल्म अंदाज अपना अपना में सलमान ने प्रेम भोपाली का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक बन गई।
सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी और सफल फिल्म जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में वो प्रेम के किरदार में ही थे।
जुड़वा में सलमान ने डबल रोल निभाया था जिसमें एक किरदार का नाम राजा था और दूसरे का नाम प्रेम मल्होत्रा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी।
इस फिल्म में अनिल कपूर और गोविंदा ने लीड किरदार निभाया था। लेकिन सलमान ने प्रेम कुमार नाम से कैमियो किया था। फिल्म का कैमियो वाला सीन शानदार था।
करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन स्टारर फिल्म में सलमान खान ने प्रेम मेहरा का किरदार निभाया था। फिल्म सुपरहिट थी।
सूरज बडजात्या की इस फिल्म में सलमान खान एक बार फिर से प्रेम बनकर सामने आए। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही।
साल में फिल्म ने 20 साल पूरे किए हैं। इस फिल्म में सलमान खान ने प्रेम का किरदार निभाया था। अनिल कपूर और फरदीन खान भी साथ नजर आए थे।
गोविंदा के साथ फिल्म पार्टनर में सलमान खान फिर से प्रेम बने थे। फिल्म सुपरहिट थी।
असिन के साथ फिल्म में सलमान खान ने प्रेम कपूर का किरदार निभाया था। फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था।
आखिरी बार सलमान खान को फिल्म प्रेम रतन धन पायो में प्रेम दिलवाले के किरदार में देखा गया था। फिल्म सफल रही थी। सोनम कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी पसंद की गई। अब उन्हें फिर से प्रेम के किरदार में देखने का इंतजार हो रहा है।