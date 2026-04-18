अपनी सुरक्षा के लिए मोटा पैसा खर्च करते हैं ये स्टार्स, सलमान-अमिताभ से ज्यादा सैलरी लेता है इस एक्टर का बॉडीगार्ड

स्टार्स की जान बचाने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं उनके बॉडीगार्ड

Bollywood stars Bodyguard fees: हम अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के के साथ एक ऐसे शख्स को देखते हैं, जो साए की तरह उनके साथ हर जगह नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टार्स के बॉडीगार्ड की। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी सुरक्षा के लिए हर साल उनके बॉडीगार्ड भारी-भरकम रकम वसूलते हैं। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड का कौन सा स्टार अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पैसे खर्च करता है।