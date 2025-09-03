salman khan said that he never forget govindas this thing, implemented in his life गोविंदा की इस बात को कभी नहीं भूले सलमान खान, आज भी अपनी जिंदगी में करते हैं फॉलो
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनगोविंदा की इस बात को कभी नहीं भूले सलमान खान, आज भी अपनी जिंदगी में करते हैं फॉलो

गोविंदा की इस बात को कभी नहीं भूले सलमान खान, आज भी अपनी जिंदगी में करते हैं फॉलो

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बताया था कि गोविंदा की एक बात वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। आज तक वो अपनी जिंदगी में अपने चीची भैया की वो बात फॉलो करते हैं। दोनों के बीच उस समय अच्छी दोस्ती हुआ करती थी।

Usha ShrivasWed, 3 Sep 2025 04:58 PM
1/9

गोविंदा और सलमान खान

सलमान ने अपने कई इंटरव्यूज में गोविंदा की तारीफ की। एक दफा तो उन्होंने ये तक कहा था कि वो गोविंदा जैसा एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं सलमान, गोविंदा की एक बात को जिंदगी भर नहीं भूले। वो आज तक अपनी जिंदगी में अपने चीची भैया की बात फॉलो करते हैं।

2/9

सबसे डिमांडिंग हीरो

गोविंदा और सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में कर ली थी। गोविंदा की फिल्में पहले आई थी और कुछ ही सालों में वो इंडस्ट्री के सबसे डिमांडिंग हीरो बन गए।

3/9

गोविंदा

उन्हें दिलीप कुमार जैसे लीजेंडरी एक्टर के साथ फिल्में मिलने लगी। लगातार एक के बाद एक फिल्में साइन करते रहे। इस बीच सलमान खान का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन दोनों के बीच कम्पटीशन जैसी भावना नहीं आई।

4/9

सलमान खान और गोविंदा

उसकी बड़ी वजह थी कि जब सलमान स्ट्रगल कर रहे थे तो उस दौर में उन्होंने स्टार बन चुके गोविंदा को जमीन से जुड़ा हुआ रूप देख लिया था। वो उनके टैलेंट से प्रभावित थे।

5/9

गोविंदा

90 के दशक में दोनों ने कई शानदार फिल्में दी। लेकिन 2000 आते-आते गोविंदा पीछे रह गए औरे इंडस्ट्री के नए स्टार बन गए सलमान खान।

6/9

दिल को छू गई बात

सलमान हमेशा गोविंदा को बड़े भाई जैसा मानते थे और उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन एक बार एक छोटी सी घटना ने सलमान को बदल दिया। और गोविंदा की एक बात उनके दिल को छू गई।

7/9

सलमान और गोविंदा

सलमान खान ने बिग बॉस 16 के एक एपिसोड के दौरान कंटेस्टेंट को समझाते हुए बताया था कि एक बार वो और गोविंदा गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे। किसी दूसरी गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया और मां की गाली दे दी।

8/9

ये जवाब था दमदार

सलमान ने बताया कि गोविंदा ने ड्राइवर से उस गाड़ी का पीछा करने को कहा और अंत में जब वो उस गाड़ी के नजदीक पहुंचे तो गोविंदा अपनी गाड़ी से उतरे और उन्हें बस एक जवाब दिया ‘मेरी मां तेरी मां’।

9/9

आज भो दोस्त हैं दोनों

सलमान ने कहा गोविंदा की ये बात वो आज तक नहीं भूले और आगे भी जिंदगी में यही फॉलो करते आए।

Govinda Salman Khan