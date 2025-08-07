Salman Khan Rejected This Blockbuster Later Done By Shah Rukh Khan And Become Superstar Film Earn 5 National Award सलमान ने रिजेक्ट की ये सुपरहिट फिल्म, शाहरुख ने की और बने सुपरस्टार, मूवी को मिले 5 नेशनल अवॉर्ड
सलमान ने रिजेक्ट की ये सुपरहिट फिल्म, शाहरुख ने की और बने सुपरस्टार, मूवी को मिले 5 नेशनल अवॉर्ड

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी, लेकिन जब उन्होंने मना कर दी तो शाहरुख खान को यह फिल्म दी गई और फिल्म फिर ब्लॉकबस्टर हुई।

Sushmeeta SemwalThu, 7 Aug 2025 12:07 PM
सलमान खान और शाहरुख खान

सलमान खान और शाहरुख खान ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान ने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और जब शाहरुख खान ने उस फिल्म को किया तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी।

सलमान ने रिजेक्ट की फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है देवदास। जी हां, शाहरुख खान की इस फिल्म को पहले सलमान खान को ऑफर किया था। लेकिन सलमान ने मना कर दिया था।

शाहरुख ने फिल्म को किया हां

इसके बाद शाहरुख ने इस फिल्म को किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाया यह तो सब जानते हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।

करीना ने दिया था पारो का ऑडिशन

इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना ने भी फिल्म मे पारो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मेकर्स ने फिर ऐश्वर्या को इस रोल के लिए सेलेक्ट किया।

शाहरुख ने रियल में पी शराब

रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि शाहरुख ने ड्रंक सीन के लिए रियल में शराब पी थी और कई रीटेक्स लिए थे।

पहली फिल्म जिसे मिला ऑस्कर इन्विटेशन

देवदास पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसे कान्स के लिए इन्विटेशन मिला था।

जैकी का रोल हुआ था इन स्टार्स को ऑफर

वहीं जैकी श्रॉफ के रोल के लिए भी पहले सैफ अली खान और गोविंदा को ऑफर किया था, लेकिन फिल्म लगी जैकी के हाथ।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो देवदास ने 56.25 करोड़ की कमाई की थी।

मिले 5 नेशनल अवॉर्ड

इतना ही नहीं देवदास ने फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट कोरियोग्राफर, पॉपुलर फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नेशनल अवॉर्ड जीते हैं।

