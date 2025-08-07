सलमान ने रिजेक्ट की ये सुपरहिट फिल्म, शाहरुख ने की और बने सुपरस्टार, मूवी को मिले 5 नेशनल अवॉर्ड

सलमान खान और शाहरुख खान ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान ने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और जब शाहरुख खान ने उस फिल्म को किया तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है देवदास। जी हां, शाहरुख खान की इस फिल्म को पहले सलमान खान को ऑफर किया था। लेकिन सलमान ने मना कर दिया था।
इसके बाद शाहरुख ने इस फिल्म को किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाया यह तो सब जानते हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।
इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना ने भी फिल्म मे पारो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मेकर्स ने फिर ऐश्वर्या को इस रोल के लिए सेलेक्ट किया।
रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि शाहरुख ने ड्रंक सीन के लिए रियल में शराब पी थी और कई रीटेक्स लिए थे।
देवदास पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसे कान्स के लिए इन्विटेशन मिला था।
वहीं जैकी श्रॉफ के रोल के लिए भी पहले सैफ अली खान और गोविंदा को ऑफर किया था, लेकिन फिल्म लगी जैकी के हाथ।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो देवदास ने 56.25 करोड़ की कमाई की थी।
इतना ही नहीं देवदास ने फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट कोरियोग्राफर, पॉपुलर फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नेशनल अवॉर्ड जीते हैं।