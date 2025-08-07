सलमान ने रिजेक्ट की ये सुपरहिट फिल्म, शाहरुख ने की और बने सुपरस्टार, मूवी को मिले 5 नेशनल अवॉर्ड

सलमान खान और शाहरुख खान

सलमान खान और शाहरुख खान ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान ने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और जब शाहरुख खान ने उस फिल्म को किया तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी।