सलमान ने खुद किया था ये खतरनाक स्टंट, 80 फीट पहाड़ी से लगानी थी छलांग, बाल-बाल बचे थे एक्टर

सलमान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे दो अलग-अलग फिल्मों में उन्होंने खतरनाक स्टंट किए और उनके साथ हादसा हो गया है।
वैरायटी को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने अपनी फिल्म जागृति को याद किया। उन्होंने फिल्म का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि ये फिल्म सबने देखी होगी, सिर्फ उन्हें छोड़कर।
इस फिल्म के स्टंट के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने बताया कि एक एक्शन सीक्वेंस के लिए उन्हें 80 फीट ऊंचे पहाड़ से कूदना था। सलमान को लगा कि वो इसे आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने छलांग लगाई तो उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए।
सलमान खान ने बताया, "वहां 80 फीट ऊंचा पहाड़ था, जिसका पेट था। तो मैंने नीचे से देखा तो मैंने कहा हां-हां मैं ये कर लूंगा। पहले हमें कूदने के लिए एक या दो डिब्बे मिलते थे, लेकिन वो थोड़ी ऊंचाई से कूदना था, तो उन्होंने डिब्बों की तीन लेयर लगाईं और उसपर गद्दा रख दिया।"
सलमान ने कहा कि वो ऊपर चढ़कर गए और वहां से डिब्बे देखे क्योंकि पहाड़ी का पेट था। तो मुझे अपने जजमेंट पर कूदना था। मैं वो छलांग नहीं लगाने वाला था, लेकिन वहां भीड़ लग चुकी थी। तो वहां से नीचे आकर ये कहना कि मैं ये नहीं करूंगा, ईगो के लिए नुकसानदेह होता है। तो मुझे पता था कि मुझे ये करना था, मुझे पता था डिब्बे नीचे कहीं हैं।
सलमान ने कहा कि उन्हें डिब्बे नहीं दिख रहे थे, उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट का हाथ पकड़ा और ऊपर से डिब्बे देखे। एक्टर ने कहा ऊंचाई से वो डिब्बे माचिस की डिब्बी की तरह दिख रहे थे।
सलमान ने बताया कि अब उन्हें कूदना था। तो उन्होंने रनअप लिया और उनका पैर गिट्टी की वजह से फिसल गया। उनके बाल पहाड़ के एक पत्थर से लगे और वो गिर पड़े।
सलमान खान ने दूसरी फिल्म का किस्सा भी सुनाया। पत्थर के फूल में मैं स्केट कर रहा था, मुझे स्केट के साथ कूदना था। उन लोगों ने डिब्बे रखे थे साइड में। जब वो पहली बार कूदे तो उनकी सही लैंडिंग नहीं हुई। सलमान ने कहा कि वो सुन सकते थे कि वहां खड़े लोग उनपर हंस रहे हैं।
सलमान ने तय किया कि वो एक बार फिर ये टेक देंगे। सलमान ने जब दोबारा टेक किया तो वो काफी दूर से स्केट करते हुए आ रहे थे। उनकी स्पीड बढ़ गई थी। उन्होंने देखा कि जिन डिब्बों पर उन्हें कूदना था, वो पीछे चले गए थे। इसके बाद सलमान जब कूदे तो कैमरा के पास रखे गद्दे पर गिरे।
सलमान खान ने कहा कि जब वो गिरे तो अपनी पीठ के बल गिरे थे और इसके असर से वो एक-डेढ़ मिनट तक सांस नहीं ले पा रहे थे।