सलमान ने खुद किया था ये खतरनाक स्टंट, 80 फीट पहाड़ी से लगानी थी छलांग, बाल-बाल बचे थे एक्टर

ऊंचाई देख कूदना नहीं चाहते थे सलमान

सलमान ने कहा कि वो ऊपर चढ़कर गए और वहां से डिब्बे देखे क्योंकि पहाड़ी का पेट था। तो मुझे अपने जजमेंट पर कूदना था। मैं वो छलांग नहीं लगाने वाला था, लेकिन वहां भीड़ लग चुकी थी। तो वहां से नीचे आकर ये कहना कि मैं ये नहीं करूंगा, ईगो के लिए नुकसानदेह होता है। तो मुझे पता था कि मुझे ये करना था, मुझे पता था डिब्बे नीचे कहीं हैं।