सलमान खान ने कभी नहीं जीता फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, 3 बार शाहरुख, 2 बार रणबीर से हारे, आमिर ने भी छोड़ा पीछे

प्यार किया तो डरना क्या

1999 में सलमान खान को उनकी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। लेकिन एक एक बार फिर सलमान ये अवॉर्ड शाहरुख खान से हार गए। कुछ कुछ होता है के लिए किंग शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया था। हालांकि सलमान ने कुछ कुछ होता है के लिए सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता था।