सलमान की बेस्ट फिल्मों पर भारी पड़ी थीं इन एक्टर्स की परफॉरमेंस, 8 बार नॉमिनेशन के बाद भी नहीं जीता अवॉर्ड

जैकी श्रॉफ

सलमान खान को अपनी बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया के लिए रिलीज के अगले साल 1990 में बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। लेकिन उस साल जैकी श्रॉफ ने अपनी फिल्म परिंदा के लिए ये अवॉर्ड जीत लिया था। जैकी अपने बेटे टाइगर को गोद में लेकर अवॉर्ड लेने स्टेज पर पहुंचे थे।