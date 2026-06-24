सलमान खान को पसंद आई इस पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट, नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर ने संभाली कमान?

सलमान खान और फरहान अख्तर

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की पिछली फिल्में ऑडियंस के बीच कोई खास कमाल नहीं कर पाई हैं। अब एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तलाश में हैं। एक्टर मातृभूमि, SVC 63 समेत एकाध और फिल्मों पर काम कर रहे हैं। अब उनकी इस लिस्ट में एक पीरियड ड्रामा फिल्म भी जुड़ गई है।