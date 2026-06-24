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सलमान खान को पसंद आई इस पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट, नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर ने संभाली कमान?

सलमान खान के साथ एक जबरदस्त पीरियड ड्रामा फिल्म लगी है। वो इस पॉपुलर किरदार में नजर आ सकते हैं। खास बात ये है कि फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी सलमान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिल्म से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है। 

Usha ShrivasJun 24, 2026 12:54 pm IST
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सलमान खान और फरहान अख्तर

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की पिछली फिल्में ऑडियंस के बीच कोई खास कमाल नहीं कर पाई हैं। अब एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तलाश में हैं। एक्टर मातृभूमि, SVC 63 समेत एकाध और फिल्मों पर काम कर रहे हैं। अब उनकी इस लिस्ट में एक पीरियड ड्रामा फिल्म भी जुड़ गई है।

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पीरियड ड्रामा फिल्म

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ इस पीरियड ड्रामा फिल्म को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्ट करेंगे।

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राकेश ओम प्रकाश मेहरा करेंगे डायरेक्टर

रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान इस बड़े प्रोजेक्ट को साइन करने वाले हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक्टर की एक्टर की पॉपुलैरिटी और उनके औरा के साथ न्याय कर पाएंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सलमान खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अपने किरदार से प्रभावित हैं।

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मेकओवर करेंगे सलमान

बताया जा रहा है कि सलमान इस पीरियड ड्रामा फिल्म में इतिहास के सबसे पॉपुलर किरदार को निभाते नजर आएंगे। इस रोल के लिए एक्टर अपने लुक और बॉडी में भी बड़ा बदलाव करेंगे।

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अगले साल शुरू हो सकती है शूटिंग

सलमान खान ने अभी इस फिल्म को साइन नहीं किया है। इस मामले पर बातचीत चल रही है। अगर सब ठीक रहा तो सलमान राज और डीके की सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म के बाद इस फिल्म की शूटिंग 2027 की गर्मियों में शुरू कर देंगे।

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फिल्म SVC63 का इंतजार

इस साल के अंत तक इस फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल सलमान मातृभूमि को थिएटर तक पहुंचाने में बिजी हैं और उनके पास साउथ मेकर्स की फिल्म SVC63 है।

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