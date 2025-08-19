सलमान, अरबाज और सोहेल की साथ में वो पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म, करोड़ों में की थी कमाई

सलमान-अरबाज और सोहेल खान

सलमान खान ने अपने दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। कुछ फिल्मों में तीनों ने साथ में काम किया है तो वहीं कुछ में सलमान ने अरबाज के साथ किया तो कुछ में सोहेल के साथ।