सलमान, अरबाज और सोहेल की साथ में वो पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म, करोड़ों में की थी कमाई

आज हम आपको सलमान खान की भाई अरबाज और सोहेल के साथ एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसमें तीनों भाई ने साथ में काम किया था। इतना ही नहीं यह मूवी सुपरहिट भी थी।

Tue, 19 Aug 2025
सलमान-अरबाज और सोहेल खान

सलमान खान ने अपने दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। कुछ फिल्मों में तीनों ने साथ में काम किया है तो वहीं कुछ में सलमान ने अरबाज के साथ किया तो कुछ में सोहेल के साथ।

तीनों भाई ने साथ में किया काम

हालांकि अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसमें तीनों ने काम किया और वो सुपरहिट थी। हालांकि तीनों ने इसमें एक्टिंग नहीं की। इस फिल्म में सलमान और अरबाज खान एक्टर थे और सोहेल ने इसे डायरेक्ट किया था।

प्यार किया तो डरना क्या

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जब प्यार किया तो डरना क्या। यह सोहेल की दूसरी फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। लेकिन उनकी पहली हिट थी बतौर डायरेक्टर।

काजोल और अरबाज थे साथ में

सलमान के साथ फिल्म में काजोल लीड रोल में थीं और अरबाज ने काजोल के भाई का किरदार निभाया था।

सलमान के कहने पर धर्मेंद्र को लिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के कहने पर फिल्म में धर्मेंद्र को लिया था जिन्होंने काजोल के पिता का किरदार निभाया था।

सोहेल ने अरबाज को लेने का सोचा

कहा तो ऐसा भी जाता है कि संजय दत्त को फिल्म में पहले लेने का प्लान बना रहे थे, लेकिन फिर सोहेल ने अरबाज को लेने का सोचा।

,सलमान का शर्टलेस ट्रेंड

वहीं इसी फिल्म से सलमान खान का शर्टलेस ट्रेंड वायरल हो गया था।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

प्यार किया तो डरना क्या के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 25.24 करोड़ की कमाई की थी।

