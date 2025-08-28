19 की उम्र में कियारा की मौसी पर दिल हारे थे सलमान, खूबसूरती में सोमी अली-संगीता भी थीं फीकी

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इंडस्ट्री की उन स्टार्स में से हैं जो प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। 59 साल की उम्र में भले ही आज सलमान खान कुंवारे हैं, लेकिन अब तक उनका नाम कई हसीनाओं संग जुड़ चुका है।
सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में सोमी अली, संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय सहित कई एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको एक्टर की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो।
सलमान खान को पहली बार प्यार 19 साल की उम्र में हुआ था। सलमान की पहली गर्लफ्रेंड का लीजेंडरी एक्टर अशोक कुमार और कियारा आडवाणी से गहरा नाता है।
हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार की नातिन और कियारा की मौसी एक्ट्रेस शाहीन जाफरी की। इस बात का जिक्र लेखक जसीम खान के द्वारा सलमान खान पर लिखी गई एक किताब 'बीइंग सलमान: द सागा ऑफ स्ट्राइफ' में किया गया है।
इस किताब में मुताबिक जब सलमान खान महज 19 साल के थे वो शाहीन जाफरी के प्यार में पागल हो गया थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सलमान ही नहीं उनके घरवाले भी शाहीन को काफी पसंद करते थे।
बात शादी तक पहुंच गई थी। सलमान के घरवाले शाहीन को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सलमान की जिंदगी में संगीता बिजलानी की एंट्री हुई और शाहीन का चैप्टर खत्म हो गया।
सलमान, संगीता के नजदीक होते गए और शाहीन से दूर। रिपोर्ट्स की मानें संगीता जब सलमान से मिलीं वह ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थीं। संगीता बिजलानी का उनके बॉयफ्रेंड बिंजू अली से ब्रेकअप हुआ था। ऐसे में संगीता को सलमान का सहारा मिला।
आपको बत दें कि शाहीन की शादी बिजनेसमैन विक्रम अग्रवाल से हुई है। शाहीन मुंबई के वर्ली में रहती हैं। वह साउथ मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन हाई स्कूल में ड्रामा और डिक्शन पढ़ाती हैं। इसके अलावा वह शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हैं।