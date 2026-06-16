2011 में आई सलमान खान की इस फिल्म ने हिला दी थी डॉन शाहरुख खान की बादशाहत, अजय देवगन की सिंघम भी छूटी पीछे

रा वन और डॉन 2 रह गई पीछे

साल 2011 में नंबर 2 पर शाहरुख खान की रा वन और नंबर तीन पर उनकी ही डॉन 3 थी। डॉन में शाहरुख का किरदार हिट था। इस फिल्म को करीब 76 करोड़ के बजट के साथ बनाया था और दुनियाभर में कमाई हुई थी 202 करोड़ से ज्यादा। उम्मीद थी डॉन 2 भी पहले जैसा ही धमाका करेगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब तक सलमान खान की बॉडीगार्ड की आंधी चल चुकी थी।