सलमान खान जब हो गए थे इस एक्ट्रेस से परेशान, कसम खाई कभी नहीं करेंगे उसके साथ काम

सलमान खान के साथ कई एक्ट्रेसेस ने काम किया है। इतना ही नहीं उनकी फिल्मों से कई एक्ट्रेसेस ने डेब्यू किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस से वह इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने उनके साथ दोबारा काम ना करने की कसम ली।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो है रवीना टंडन। रवीना ने फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड डेब्यू किया था जिसमें सलमान खान थे।
रवीना ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने एक बार कसम खाई थी कि वह उनके साथ काम नहीं करेंगे।
रवीने ने कहा था कि उस वक्त हम 2 बच्चों की तरह थे जो क्लास में हर चीज को लेकर लड़ते थे।
उन्होंने कहा था कि मेरी और सलमान की परवरिश बिल्कुल एक ही घर में हुई है क्योंकि सलीम अंकल और मेरे पापा साथ में काम करते थे।
रवीना ने फिर कहा था कि शूट के दौरान हम इतना लड़ते थे कि सलमान ने एक दिन बोल दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा।
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है और यह सुपरहिट थी।
खैर दोनों ने इसके बाद अंदाज अपना अपना और कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म में काम किया था।