सलमान खान जब हो गए थे इस एक्ट्रेस से परेशान, कसम खाई कभी नहीं करेंगे उसके साथ काम

सलमान खान ने कई एक्ट्रेसेस संग काम किया है। कई एक्ट्रेस ने तो उनकी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की है। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं जिनकी पहली ही फिल्म से सलमान परेशान हो गए थे।

Sushmeeta SemwalFri, 26 Sep 2025 01:22 PM
1/8

सलमान खान

सलमान खान के साथ कई एक्ट्रेसेस ने काम किया है। इतना ही नहीं उनकी फिल्मों से कई एक्ट्रेसेस ने डेब्यू किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस से वह इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने उनके साथ दोबारा काम ना करने की कसम ली।

2/8

सलमान खान और रवीना टंडन

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो है रवीना टंडन। रवीना ने फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड डेब्यू किया था जिसमें सलमान खान थे।

3/8

सलमान ने खाई थी कसम

रवीना ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने एक बार कसम खाई थी कि वह उनके साथ काम नहीं करेंगे।

4/8

बच्चों की तरह लड़ते थे

रवीने ने कहा था कि उस वक्त हम 2 बच्चों की तरह थे जो क्लास में हर चीज को लेकर लड़ते थे।

5/8

परवरिश एक घर में हुई

उन्होंने कहा था कि मेरी और सलमान की परवरिश बिल्कुल एक ही घर में हुई है क्योंकि सलीम अंकल और मेरे पापा साथ में काम करते थे।

6/8

सलमान ने कहा साथ काम नहीं करूंगा

रवीना ने फिर कहा था कि शूट के दौरान हम इतना लड़ते थे कि सलमान ने एक दिन बोल दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा।

7/8

आईएमडीबी रेटिंग

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है और यह सुपरहिट थी।

8/8

दोनों की फिल्में

खैर दोनों ने इसके बाद अंदाज अपना अपना और कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म में काम किया था।

