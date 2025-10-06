सलमान खान की इस एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड को डेट करने लगे थे जैकी श्रॉफ? एक्टर ने सालों नहीं की बात

फिल्म इज्जत

दरअसल, 90 के दशक में एक खबर सामने आई थी। बताया गया था कि फिल्म इज्जत की शूटिंग के दौरान जैकी और संगीत एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। इस खबर से सलमान खान आहत हुए थे और उन्होंने जैकी से दूरी बना ली।