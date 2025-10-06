सलमान खान की इस एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड को डेट करने लगे थे जैकी श्रॉफ? एक्टर ने सालों नहीं की बात

ये 90 के दशक के शुरुआती साल थे। उस समय जैकी श्रॉफ एक बड़े स्टार थे और सलमान खान स्टार बन रहे थे। इसी दौरान सलमान और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के अफेयर की भी खबर थी।
सलमान और संगीता ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया। यहां तक की शादी की भी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन अचानक ये रिश्ता टूट गया।
इस 90 के दशक में जब सलमान और संगीता का रिश्ता था उसी दौरान एक खबर आई जिसने दबंग एक्टर को परेशान कर दिया। खबर थी सलमान की गर्लफ्रेंड का उनके दोस्त एक्टर जैकी श्रॉफ के साथ अफेयर।
दरअसल, 90 के दशक में एक खबर सामने आई थी। बताया गया था कि फिल्म इज्जत की शूटिंग के दौरान जैकी और संगीत एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। इस खबर से सलमान खान आहत हुए थे और उन्होंने जैकी से दूरी बना ली।
IMDB के मुताबिक कॉस्टयूम डिज़ाइनर अन्ना सिंह ने सलमान को जैकी और संगीता के अफेयर की जानकारी दी थी। इस खबर ने दोनों एक्टर्स के बीच इतनी दूरी पैदा कर दी कि सलमान ने सालों तक एक्टर के साथ कोई फिल्म नहीं की।
फिर सालों बीत जाने के बाद सलमान खान की ग़लतफ़हमी और संगीता-जैकी को लेकर फैलाई गई खबर के झूठ साबित होने के बाद दोनों के रिश्ते फिर ठीक हुए। सलमान ने जैकी के साथ फिल्म भी की जिसका नाम था बंधन।
1998 में आई फिल्म बंधन में जैकी ने सलमान खान के जीजा जी का किरदार निभाया था। वो डायलॉग तो याद ही होगा आपको ‘जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा’। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।