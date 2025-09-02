सलमान खान-ऐश्वर्या से अभिषेक-करिश्मा तक, इन एक्टर्स ने ब्रेकअप के बाद नहीं किया एक्स संग काम

ऋतिक रोशन और कंगना रनौत

ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने कृष 3 में साथ में काम किया था। कंगना का जावा था कि दोनों के बीच प्यार हो गया था। हालांकि ऋतिक ने कभी इस बात को नहीं माना। लेकिन कंगना ने उन्हें बेवकूफ एक्स तक कहा था। दोनों ने इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद कभी साथ काम नहीं किया।