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क्या आपको पता थे सलमान खान के ये 7 शौक, आखिरी वाला थोड़ा अजीब लग सकता है!

आपके चहेते सुपरस्टार सलमान खान का प्रोफेशन एक्टिंग है, लेकिन खाली वक्त में वो क्या करना पसंद करते हैं? चलिए जानते हैं बॉलीवुड के दबंग खान के 7 ऐसे शौक, जिन्हें वो खाली वक्त में पूरा करना पसंद करते हैं।

Puneet ParasharJun 17, 2026 11:22 am IST
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क्या आपको पता हैं सलमान खान के ये 7 शौक

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक गजब के एक्टर और फिटनेस फ्री तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उनके कई ऐसे शौक हैं, जिन्हें वो खाली वक्त में पूरा करना पसंद करते हैं। मजेदार बात यह है कि सलमान इन सभी हॉबीज में अच्छे खासे माहिर भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके पसंदीदा सुपरस्टार सलमान खान खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं।

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पेन्टिंग

सलमान खान कई प्लेटफॉर्म पर अपनी इस हॉबी की नुमाइश कर चुके हैं। वह न सिर्फ पेन्टिंग में काफी माहिर हैं, बल्कि इसे अपने दिल के सुकून का जरिया मानते हैं।

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राइटिंग

अपने पिता की तरह सलमान खान को भी लिखने का शौक है, कुछ फिल्मों और गानों के लिरिक्स तो उन्होंने खुद लिखे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला।

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वर्कआउट

साइकिल चलाना और जिम में वर्कआउट करना सलमान खान के पसंदीदा शौक में गिना जाता है। यह वो चीज है जो सलमान खान के करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक उनके साथ रही है।

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स्विमिंग

कम लोग जानते हैं कि सलमान खान अपने स्कूल के दिनों में एक कॉम्पटिटिव स्विमिर थे। वह अब भी खाली वक्त मिलने पर पूल में गोता लगाना पसंद करते हैं।

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फोटोग्राफी

एक मंझा हुआ कलाकार चीजों को अलग आयाम से देख पाता है, यही वजह है कि ज्यादातर आर्टिस्ट एक अच्छे फोटोग्राफर भी हो जाते हैं, सलमान खान में भी वही हुनर है। वह तस्वीरें लेना पसंद करते हैं।

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कुदरत के साथ वक्त बिताना

सलमान खान को कुदरत के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वह अपने पनवेल वाले फॉर्महाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। यहां पर खेती करना और जमीन से जुड़ी चीजें करना उन्हें बहुत पसंद है।

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साबुन इकट्ठा करना

यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन सलमान खान को हाथों से बने हर्बल और एग्जॉटिक सोप जमा करना पसंद है। वह दुनिया भर में कहीं भी जाते हैं तो वहां से कोई अनूठा साबुन लेकर जरूर आते हैं।

Salman Khan
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