क्या आपको पता थे सलमान खान के ये 7 शौक, आखिरी वाला थोड़ा अजीब लग सकता है!

क्या आपको पता हैं सलमान खान के ये 7 शौक

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक गजब के एक्टर और फिटनेस फ्री तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उनके कई ऐसे शौक हैं, जिन्हें वो खाली वक्त में पूरा करना पसंद करते हैं। मजेदार बात यह है कि सलमान इन सभी हॉबीज में अच्छे खासे माहिर भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके पसंदीदा सुपरस्टार सलमान खान खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं।