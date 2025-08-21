Saath Nibhana Saathiya Fame Gopi Bahu Aka Gia Manek Married To Varunn Jain Share Wedding Photos साथ निभाना साथिया फेम गोपी बहू ने की एक्टर वरुण जैन से शादी, वेडिंग फोटोज वायरल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसाथ निभाना साथिया फेम गोपी बहू ने की एक्टर वरुण जैन से शादी, वेडिंग फोटोज वायरल

साथ निभाना साथिया फेम गोपी बहू ने की एक्टर वरुण जैन से शादी, वेडिंग फोटोज वायरल

साथ निभाना साथिया शो में पहली गोपी बहू जिया मानेक बनी थीं। जिया को बतौर गोपी बहू काफी पसंद किया गया था। अब जिया ने शादी कर ली है और उनकी शादी की फोटोज वायरल हो रही हैं।

Sushmeeta SemwalThu, 21 Aug 2025 01:52 PM
1/8

गोपी बहू की शादी

साथ निभाना साथिया की गोपी बहू से पॉपुवर जिया मानेक ने शादी कर ली है। जिया ने एक्टर वरुण जैन से शादी की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर फैंस को सरप्राइज किया है।

2/8

दोनों की शादी की फोटो

दोनों ने शादी की फोटोज शेयर कर मैरिज अनाउंसमेंट की है। फोटोज में दोनों वेडिंग आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं।

3/8

वेडिंग आउटफिट

वरुण ने लाइट येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना है और जिया ने भी उसी कलर की साड़ी और साथ ही गोल्ड की ज्वैलरी पहनी है।

4/8

करीबी दोस्त हुए शामिल

दोनों की शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। एक्टर अंकित बाठला ने दोनों के साथ फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी है।

5/8

रिलेशन रखा छिपाकर

जिया सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थीं, लेकिन कभी उन्होंने अपने इस रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया।

6/8

प्रोफेशनल लाइफ

जिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह साथ निभाना साथिया के अलावा जीनी और जूजू शो में काम कर चुकी हैं।

7/8

वरुण के शोज

वहीं वरुण दिया और बाती हम शो में मोहित राठी का किरदार निभा चुके हैं।

8/8

गोपी के बने थे देवर

वैसे बता दें कि वरुण ने शो साथ निभाना साथिया में गोपी के देवर चिराग मोदी का किरदार भी निया था।

Saath Nibhana Saathiya