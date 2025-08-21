साथ निभाना साथिया फेम गोपी बहू ने की एक्टर वरुण जैन से शादी, वेडिंग फोटोज वायरल

गोपी बहू की शादी

साथ निभाना साथिया की गोपी बहू से पॉपुवर जिया मानेक ने शादी कर ली है। जिया ने एक्टर वरुण जैन से शादी की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर फैंस को सरप्राइज किया है।