साथ निभाना साथिया फेम गोपी बहू ने की एक्टर वरुण जैन से शादी, वेडिंग फोटोज वायरल

साथ निभाना साथिया की गोपी बहू से पॉपुवर जिया मानेक ने शादी कर ली है। जिया ने एक्टर वरुण जैन से शादी की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर फैंस को सरप्राइज किया है।
दोनों ने शादी की फोटोज शेयर कर मैरिज अनाउंसमेंट की है। फोटोज में दोनों वेडिंग आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं।
वरुण ने लाइट येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना है और जिया ने भी उसी कलर की साड़ी और साथ ही गोल्ड की ज्वैलरी पहनी है।
दोनों की शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। एक्टर अंकित बाठला ने दोनों के साथ फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी है।
जिया सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थीं, लेकिन कभी उन्होंने अपने इस रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया।
जिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह साथ निभाना साथिया के अलावा जीनी और जूजू शो में काम कर चुकी हैं।
वहीं वरुण दिया और बाती हम शो में मोहित राठी का किरदार निभा चुके हैं।
वैसे बता दें कि वरुण ने शो साथ निभाना साथिया में गोपी के देवर चिराग मोदी का किरदार भी निया था।