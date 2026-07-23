करण कुंद्रा ने मुझे KISS किया...थप्पड़ मारा, डिप्रेस रहने लगी थी एक्ट्रेस

करण ने एक्ट्रेस को मारा था थप्पड़

सान्वी ने बताया कि करण ने उस वक्त को तो कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो वहां से चले गए, लेकिन कुछ मिनटों में ही वो वापस आए और उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। सान्वि ने कहा कि उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गईं। उन्होंने बताया कि उस वक्त किसी ने उनकी मदद नहीं की। करण ने उन्हें और उनके परिवार को गंदी-गंदी गालियां दीं।