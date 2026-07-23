करण कुंद्रा ने मुझे KISS किया...थप्पड़ मारा, डिप्रेस रहने लगी थी एक्ट्रेस

साल 2015 में करण कुंद्रा और एक्ट्रेस सान्वी तलवार के बीच सेट पर कुछ ऐसा हुआ था कि हर कोई हैरान रह गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सेट पर शूटिंग के दौरान करण कुंद्रा ने एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया था।
अब एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने खुद उस पूरी घटना के बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि क्या उनके लाइफ में कभी ऐसा पल आया जब उन्हें लगा कि उन्हें सब छोड़ छाड़कर हटना है?
इसका जवाब में सान्वी ने कहा कि उनके जीवन में ये पल तब आया था जब वो ये कहां आ गए हम आए कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो हर रोज वैनिटी में जाकर रोती थीं।
उनसे पूछा गया कि वो किस वजह से हुआ था? उन्होंने बताया कि उनके और करण कुंद्रा के बीच एक घटना हुई थी। करण कुंद्रा को मुझमें दिलचस्पी थी। मैं उनके साथ फ्रेंडली नहीं थी। तो करण और सेट के डायरेक्टर की वजह से मुझे ऐसा व्यवहार झेलना पड़ा कि मेरा मन हुआ कि मैं इंडस्ट्री छोड़कर चली जाऊं।
उन्होंने कहा कि उनका नेचर है कि वो अपने में रहना पसंद करती हैं। बहुत जल्दी लोगों से फ्रेंडली नहीं होती हैं। उन्होंने कहा- आजकल सेट पर ये बहुत नॉर्मल है कि आप लोगों को गले लगाते हो, मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं तो मैं उनसे (करण कुंद्रा) दूर से ही हाय-बाय करती थी।
सान्वी ने कहा कि डायरेक्टर और करण को मेरा ये रवैया समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा था नहीं। जब वो लोग मुझसे बात करते थे, मैं बहुत प्यार से बात करती थी क्योंकि मैं बहुत स्वीट पर्सन हूं।
सान्वी ने कहा कि डायरेक्टर और करण को मेरी ये चीज बहुत बुरी लगने लगी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें सुनने में आया कि उनके पीछे से उनके रोल के लिए ऑडिशन भी शुरू हो गए थे।
सान्वी ने कहा कि उन्हें समझ आने लगा था कि करण उनमें दिलचस्पी रखते हैं। उस वक्त करण अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे, तो सान्वी ने अनुषा तक ये बात पहुंचाई कि उन्हें करण में दिलचस्पी नहीं है, तो वो थोड़ा इस चीज को देखें।
सान्वी ने बताया कि फिर अनुषा ने सेट पर आना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसका कोई हल नहीं निकला।अनुषा की गैर-मौजूदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता था करण की तरफ से जो उन्हें बहुत असहज महसूस कराता था।
टीवी एक्ट्रेस ने बताया कि इसके बाद डायरेक्टर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, हतोत्साहित करता था कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो खुद कह दें कि उन्हें शो नहीं करना है। सान्वी ने कहा कि वो इस वजह से डिप्रेस रहने लगी थीं।
सान्वी ने बताया कि एक दिन करण और उनका किसिंग सीन होना था। करण ने डायरेक्टर के क्यू से पहले ही उन्हें किस कर दिया था। इस बात पर सान्वी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने करण कुंद्रा को थप्पड़ मार दिया।
सान्वी ने बताया कि करण ने उस वक्त को तो कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो वहां से चले गए, लेकिन कुछ मिनटों में ही वो वापस आए और उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। सान्वि ने कहा कि उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गईं। उन्होंने बताया कि उस वक्त किसी ने उनकी मदद नहीं की। करण ने उन्हें और उनके परिवार को गंदी-गंदी गालियां दीं।
इस घटना के बाद सान्वी अपने घर चली गईं। बाद में एकता कपूर ने सान्वी से माफी मांगी। सान्वी का कहना है कि उस वक्त एकता कपूर ने उनका सपोर्ट किया और डायरेक्टर को बदल दिया। वहीं, करण के नंबर ऑफ डेज कम किए गए।