'सुसाइड का आता था ख्याल', रुबीना ने बताया बेटियों के जन्म के बाद कैसा था हाल?

क्यों पोस्टपार्टम पर बात नहीं कर पातीं महिलाएं?

रुबीना ने कहा कि इस दौरान उन्हें एक चीज जिससे उन्हें सबसे ज्यादा मदद मिली वो ये थी कि उन्हें पोस्टपार्टम के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा, "मुझे इस दौर में इस चीज से मदद मिली कि मैं इन चीजों को लेकर जागरुक थी। मुझे लगा कि काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। हम लोगों से बात नहीं करते हैं। हमें अक्सर ये कहकर शर्मिंदा किया जाता है कि ये कौन सी बड़ी बात है यार? मुझे लगता है कि ये आपके दिमाग में हैं। लेकिन ये हमाने दिमाग में नहीं होता है। ये हार्मोनल बदलाव होते हैं, दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। हम वो सब महसूस कर रहे होते हैं।