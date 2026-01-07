Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनरुबीना दिलैक ने कड़ाके की सर्दी में बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बिकिनी पहन पानी में लगाई आग, तीसरी तस्वीर बेहद खास

रुबीना दिलैक ने कड़ाके की सर्दी में बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बिकिनी पहन पानी में लगाई आग, तीसरी तस्वीर बेहद खास

एक बार फिर से रुबीना की तस्वीरों ने इंस्टरनेट का पारा हाई कर दिया है। रुबीना ने अपनी जापान ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं।

Priti KushwahaJan 07, 2026 08:37 am IST
1/7

रुबीना दिलैक ने कड़ाके की सर्दी में बढ़ाया इंटरनेट का पारा

बिग बॉस विनर और टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक आज छोटे पर्दे की हाई पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। रुबीना प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं।

2/7

सोशल मीडिया पर रुबीना एक्टिव

रुबीना अपने काम के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। रुबीना अक्सर अपने फोटोशूट की तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती हैं, जिसे उनके चाहने वाले काफी पसंद करते हैं।

3/7

तस्वीरों ने हाई किया इंस्टरनेट पारा

ऐसे में अब एक बार फिर से रुबीना की तस्वीरों ने इंस्टरनेट का पारा हाई कर दिया है। रुबीना ने अपनी जापान ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग लुक में नजर आ रही हैं।

4/7

रुबीना पिंक स्विमसूट में

रुबीना दिलैक इस ट्रिप पर अपने पति अभिनव शुक्ला और कुछ करीबी दोस्तों के साथ गई थीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रुबीना पिंक स्विमसूट में नजर आ रही हैं। वो पानी के साथ-साथ पहाड़ों का भी मजा लेती दिख रही हैं।

5/7

खूबसूरत झरना ने लगाया चार चांद

इस तस्वीर में बहता हुआ खूबसूरत झरना रुबीना के खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।

6/7

सिजलिंग अवतार

रुबीना की ये तस्वीरें इंस्टरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। फैंस एक्ट्रेस के इस सिजलिंग अवतार को काफी पसंद कर रहे हैं।

7/7

फैंस की तारीफ

इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी जमकर तारीफ करते नजर आर रहे हैं।

rubina dilaik