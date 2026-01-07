रुबीना दिलैक ने कड़ाके की सर्दी में बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बिकिनी पहन पानी में लगाई आग, तीसरी तस्वीर बेहद खास

रुबीना पिंक स्विमसूट में

रुबीना दिलैक इस ट्रिप पर अपने पति अभिनव शुक्ला और कुछ करीबी दोस्तों के साथ गई थीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रुबीना पिंक स्विमसूट में नजर आ रही हैं। वो पानी के साथ-साथ पहाड़ों का भी मजा लेती दिख रही हैं।