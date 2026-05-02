ये हैं रितेश देशमुख की टॉप 10 IMDb रेटिंग वाली फिल्में, दूसरे पर इस रोमांटिक थ्रिलर का नाम

धमाल

लिस्ट में पहले नंबर पर रितेश देशमुख की फिल्म धमाल है। फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और गोवर्धन असरानी जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।