OTT पर एंजॉय करें ऋषि कपूर की ये 10 फिल्में, इस मूवी की शूटिंग के दौरान मरने से बचे थे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर अपने जमाने के उन स्टार्स में से थे, जिन्होंने कई तरह के रोल पर्दे पर जिया है। अपने करियर में ऋषि कपूर ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। आज ऋषि भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय के बल पर वो हमेशा ही फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज हम ऋषि की 10 बेस्ट मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप OTT पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...
साल 1973 में आई फिल्म 'बॉबी' के साथ ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर हीरो डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था। राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया, प्रेम चोपड़ा और दुर्गा खोटे जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
राज कपूर की डायरेक्टेड 1982 की क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी लीड रोल में थीं। इनके अलावा शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, रजा मुराद, ओमप्रकाश जैसे कलाकार भी नजर आए थे। भारत में कई OTT Platforms पर मौजूद है। इसे अभी ZEE5, Amazon Prime Video और VI Movies and TV पर देखा जा सकता है।
सुभाष घई के निर्देशन में बनी मशहूर बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म 'कर्ज' साल 1980 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, प्राण और राज किरण जैसे सितारे लीड रोल में थे। इस फिल्म को आप ZEE5 और Airtel Xstream Play पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। इसे Prime Video पर किराए पर लेकर या खरीदकर भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही आप इसे YouTube पर 'Ultra Movie Parlour' जैसे चैनलों पर इसे मुफ्त में भी देखा जा सकता है।
साल 1997 में ऋषि कपूर की मल्टीस्टारर फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' सुपरहिट रही थी। इसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने किया था। इस फिल्म में ऋषि के साथ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह और परवीन बॉबी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 1969 में आई ऋषि कपूर की फिल्म 'सरगम' को दर्शकों का काफी प्यार मिला था। इस फिल्म में जयाप्रदा बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं। वहीं, फिल्म का निर्देशन कसीनाथुनी विश्वनाथन ने किया था। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
2012 की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'अग्निपथ' में ऋषि कपूर ने रऊफ लाला का खतरनाक किरदार निभाया था। मूवी में ऋतिक रोशन, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। यह मुख्य रूप से Netflix और Amazon Prime Video पर देखी जा सकती है।
श्रीदेवी स्टारर फिल्म 'नगीना' में ऋषि कपूर ने अहम किरदार निभाया था। साल 1986 में रिलीज हुई थी इस फिल्म के निर्देशक हरमेश मल्होत्रा हैं। इस सुपरहिट फिल्म में अमरीश पुरी के रोल ने हर किसी का दिल जीता। ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।
ऋषि कपूर की फिल्म 'दीवाना' साल 1995 में आई थी। इस फिल्म में उनके अलावा दिव्या भारती और शाहरुख खान लीड रोल में थे। इस फिल्म का निर्देशन राज कंवर ने किया था। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 1993 में आई फिल्म 'दामिनी' की कहानी काफी पसंद की गई थी। इस मूवी में ऋषि कपूर के अलावा सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री अहम रोल में थे। वहीं, मूवी में अमरीश पुरी, परेश रावल, टीनू आनंद जैसे एक्टर्स भी नजर आए हैं। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 1983 में रिलीज हुई 'कुली' में ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। फिल्म में रति अग्निहोत्री, शोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, पुनीत इस्सर, सत्येंद्र कपूर और नीलू फुले जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। इस फिल्म को आप ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे और उनकी जान जाते-जाते बची थी।