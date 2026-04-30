OTT पर एंजॉय करें ऋषि कपूर की ये 10 फिल्में, इस मूवी की शूटिंग के दौरान मरने से बचे थे अमिताभ बच्चन

कर्ज

सुभाष घई के निर्देशन में बनी मशहूर बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म 'कर्ज' साल 1980 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, प्राण और राज किरण जैसे सितारे लीड रोल में थे। इस फिल्म को आप ZEE5 और Airtel Xstream Play पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। इसे Prime Video पर किराए पर लेकर या खरीदकर भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही आप इसे YouTube पर 'Ultra Movie Parlour' जैसे चैनलों पर इसे मुफ्त में भी देखा जा सकता है।