इस डर से अपनी फिल्म में किशोर कुमार से गाना नहीं गवाना चाहते थे ऋषि कपूर, बाद में गाना बना ब्लॉकबस्टर

ऋषि कपूर का डर

ऋषि कपूर को डर था कि वो एक नए एक्टर हैं। करियर की शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं होगा। और शैलेंद्र की आवाज उन्हें सूट करती है ऐसे में किशोर कुमार की आवाज उन्हें सूट करेगी या नहीं। और ये भी डर था कि किशोर कुमार उस समय के बड़े सिंगर थे वो एक नए एक्टर के लिए गाने के लिए मानेंगे या नहीं।