क्रिकेटर संजय बांगर का बेटा जो बन गया ट्रांस वुमन, जानें 8 साल की उम्र में क्या हुआ जो बदली जिंदगी

8 साल में हुआ अहसास

अनाया लिखती हैं, जब मैं 8 साल की थी तो लगा कि कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। मैं शीशे में देखती और लगता कि जिस शरीर में मैं रह रही हूं, वो मेरा नहीं है। अंदर ही अंदर मुझे लगा कि मैं लड़की हूं। मैं चुपचाप मां के कपड़े पहनती और खुद से कहती, 'मैं यही बनना चाहती हूं। मैं ऐसे ही जीना चाहती हूं।'