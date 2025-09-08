rise and fall contestant Anaya bangar journeys and 8 photos from boy to trans woman who born as cricketer sanja son क्रिकेटर संजय बांगर का बेटा जो बन गया ट्रांस वुमन, जानें 8 साल की उम्र में क्या हुआ जो बदली जिंदगी
क्रिकेटर संजय बांगर का बेटा जो बन गया ट्रांस वुमन, जानें 8 साल की उम्र में क्या हुआ जो बदली जिंदगी

संजय बांगर की ट्रांसजेंडर बेटी अनाया एक रिऐलिटी शो का हिस्सा हैं। जन्म के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें आर्यन नाम दिया था। जेंडर चेंज करवाने के बाद उन्होंने अपना नाम अनाया रखा। यहां है उनकी ब्रीफ जर्नी।

Kajal SharmaMon, 8 Sep 2025 12:49 PM
1/9

संजय बांगर की बेटी हैं अनाया

अश्नीर ग्रोवर के रिऐलिटी शो राइज ऐंड फॉल में क्रिकेटर अनाया बांगर भी हिस्सा ले रही हैं। अनाया क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी और ट्रांसवुमन हैं। उन्होंने लड़के के शरीर में जन्म लिया और 8 साल की उम्र से लगने लगा कि अंदर से फीमेल हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले इंस्टा पर अपनी जर्नी शेयर की थी।

2/9

8 साल में हुआ अहसास

अनाया लिखती हैं, जब मैं 8 साल की थी तो लगा कि कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। मैं शीशे में देखती और लगता कि जिस शरीर में मैं रह रही हूं, वो मेरा नहीं है। अंदर ही अंदर मुझे लगा कि मैं लड़की हूं। मैं चुपचाप मां के कपड़े पहनती और खुद से कहती, 'मैं यही बनना चाहती हूं। मैं ऐसे ही जीना चाहती हूं।'

3/9

मैदान पर लगता था अधूरा

अनाया आगे लिखती हैं, क्रिकेट मेरा पहला प्यार था। मैं 3 साल की उम्र में ही खेलना शुरू कर दिया था। बाद में मुंबई अंडर 16, अंडर 19, इस्लाम जिमखाना मुंबई और यूके में एक क्लब के लिए खेला। मैदान पर भी अधूरा सा लगता जैसे मैं अपना सच छिपा रही हूं।

4/9

2023 में ली हॉरमोन थेरपी

2023 में मैंने हॉरमोन थेरपी शुरू की। मेरा शरीर बदलने लगा और पहली बार मुझे लगा कि मैं खुद के करीब हूं।यह आसा नहीं था, ये दर्दनाक था, महंगा था और बहुत अकेला करने वाला था।

5/9

इलाज के लिए बचाए पैसे

थोड़े से पैसों के साथ मैंने अपने आप सर्वाइव किया। कभी-कभी मैं ड्रेसिंग रूम में सो जाती या फिर यूके में खेलते वक्त दोस्त के एयर मैट्रेस पर ही ढेर हो जाती ताकि ट्रीटमेंट के लिए पैसे बचा सकूं।

6/9

पेरेंट्स की शुक्रगुजार

मेरे पेरेंट्स ने हॉरमोन्स में मदद की और मैं शुक्रगुजार हूं लेकिन इसके बाद मुझे सब कुछ अकेले करना था। इसका सबसे कठिन हिस्सा था क्रिकेट को खोना। मेनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्रूफ देने के बाद कि मेरे हॉरमोन्स और ताकत किसी महिला जैसी है, बीसीसीआई ट्रांसवुमन को खेलने की अनुमति नहीं देती।

7/9

मैंने खुद को चुना

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में अनुमति होती है लेकिन भारत में नहीं। रूल बुक में हमारे लिए कोई जगह नहीं। तो मुझे क्रिकेट या खुद में से एक को चुनना था तो मैंने अपनेआप को चुना।

8/9

दोस्तों ने छोड़ा साथ

यूके में रहना भी आसान नहीं था। मुझे हैरासमेंट, जजमेंट और लोगों की नजरें झेलनी पड़ीं। भारत आना उतना ही मुश्किल था। कई क्रिकेटर दोस्त अब मुझसे बात नहीं करते। एक पॉइंट पर रिजेक्शंस से दुखी होकर लगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। पर मैंने हार नहीं मानी।

9/9

स्पोर्ट्स खोया, खुद को पाया

भले ही मैंने वो स्पोर्ट खो दिया जिसे मैं प्यार करती थी लेकिन उससे बढ़कर कुछ पाया, खुद को। पहली बार मैं खुद को जिंदा महसूस कर रही हूं।